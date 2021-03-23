С 20 марта в Узбекистане установлены новые минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольную продукцию (за исключением пива). Они утверждены постановлением Министерства финансов и Государственного налогового комитета от 16 марта.
Новые минимальные цены за 1 литр готовой продукции
(оптово-отпускныая цена производителя / розничная цена)
- вино — 11200 / 13200 (ранее — 9400 / 11200);
- коньяк — 41200 / 49400 (33000 / 39000);
- водка и прочая алкогольная продукция — 28600 / 34400 (24000 / 28500).
До этого минимальные цены на алкоголь повышались в октябре прошлого года.
Aider Hurshidov
На мой взгляд было очень хорошо Если алкогольную табачную продукцию цены подняли на 100 %.А на продукты питания цены снизили. В здоровом теле здоровый дух нужно заниматься спортом и вести здоровы образ жизни для поднятия иммунитета.А алкоголь и табак губит человека.