Резиденция премиум-класса Mirabad Avenue дарит скидку 8% на апартаменты, расположенные на первой линии. Скидка доступна при условии 100%-й оплаты до 31 марта.
На фото: первая линия вдоль улицы Мирабад
В резиденции также доступна беспроцентная рассрочка на апартаменты в блоках A и B до девяти месяцев с первоначальным взносом от 30%.
На фото: первый готовый двор. Блок D
Приобретая апартаменты на первой линии Mirabad Avenue, резидент получает их с предчистовой отделкой, включающей в себя:
- стяжку;
- шпатлевку;
- потолки из гипсокартона;
- возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;
- центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония);
- панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия);
- напольные конвекторы;
- систему умного дома от Schneider Electric (Германия);
- круглосуточного консьержа и секьюрити-сервис;
- комфортабельное лобби площадью 150 кв. м;
- два высокоскоростных лифта немецкого бренда Tyssenkrupp в каждом лобби;
- закрытый двор-парк площадью до 120 соток, в котором будут:
- двухуровневая лаунж-зона;
- интерактивная детская площадка российской компании «Наш двор»;
- просторные прогулочные зоны;
- воркаут-зона и многое другое.
Подробную информацию можно получить в офисе продаж Mirabad Avenue и по телефону: (+998) 78−150−22−22.
Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
Telegram-чатбот: t.me/mirabad_avenue_bot
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Instagram: @mirabad_avenue
Facebook: fb.com/mirabad.avenue
Сайт: mirabad.uz
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