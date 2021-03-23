Резиденция премиум-класса Mirabad Avenue дарит скидку 8% на апартаменты, расположенные на первой линии. Скидка доступна при условии 100%-й оплаты до 31 марта.


На фото: первая линия вдоль улицы Мирабад

В резиденции также доступна беспроцентная рассрочка на апартаменты в блоках A и B до девяти месяцев с первоначальным взносом от 30%.


На фото: первый готовый двор. Блок D

Приобретая апартаменты на первой линии Mirabad Avenue, резидент получает их с предчистовой отделкой, включающей в себя:

  • стяжку;
  • шпатлевку;
  • потолки из гипсокартона;
  • возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;
  • центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония);
  • панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия);
  • напольные конвекторы;
  • систему умного дома от Schneider Electric (Германия);
  • круглосуточного консьержа и секьюрити-сервис;
  • комфортабельное лобби площадью 150 кв. м;
  • два высокоскоростных лифта немецкого бренда Tyssenkrupp в каждом лобби;
  • закрытый двор-парк площадью до 120 соток, в котором будут:
    • двухуровневая лаунж-зона;
    • интерактивная детская площадка российской компании «Наш двор»;
    • просторные прогулочные зоны;
    • воркаут-зона и многое другое.


Подробную информацию можно получить в офисе продаж Mirabad Avenue и по телефону: (+998) 78−150−22−22.

Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Telegram-чатбот: t.me/mirabad_avenue_bot
Telegram-канал: t.me/mirabad_avenue
Instagram: @mirabad_avenue
Facebook: fb.com/mirabad.avenue
Сайт: mirabad.uz

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