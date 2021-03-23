Резиденция премиум-класса Mirabad Avenue дарит скидку 8% на апартаменты, расположенные на первой линии. Скидка доступна при условии 100%-й оплаты до 31 марта.



На фото: первая линия вдоль улицы Мирабад

В резиденции также доступна беспроцентная рассрочка на апартаменты в блоках A и B до девяти месяцев с первоначальным взносом от 30%.



На фото: первый готовый двор. Блок D

Приобретая апартаменты на первой линии Mirabad Avenue, резидент получает их с предчистовой отделкой, включающей в себя:

стяжку;

шпатлевку;

потолки из гипсокартона;

возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;

центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония);

панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия);

напольные конвекторы;

систему умного дома от Schneider Electric (Германия);

круглосуточного консьержа и секьюрити-сервис;

комфортабельное лобби площадью 150 кв. м;

два высокоскоростных лифта немецкого бренда Tyssenkrupp в каждом лобби;

закрытый двор-парк площадью до 120 соток, в котором будут: двухуровневая лаунж-зона; интерактивная детская площадка российской компании «Наш двор»; просторные прогулочные зоны; воркаут-зона и многое другое.







Подробную информацию можно получить в офисе продаж Mirabad Avenue и по телефону: (+998) 78−150−22−22.

Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Instagram: @mirabad_avenue

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Сайт: mirabad.uz

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