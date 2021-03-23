В структуре Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана образовано Управление по развитию сотрудничества с Россией. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 15 марта «О мерах по дальнейшему развитию многогранного сотрудничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией».

Документ принят в целях «расширения взаимовыгодного, практического партнёрства между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической, культурно-гуманитарной сферах, а также повышения на качественно новый уровень отношений стратегического сотрудничества и союзничества и дальнейшего наполнения их конкретным содержанием».

Постановлением в МИВТ введена должность заместителя министра, ответственного за развитие внешнего экономического сотрудничества с Россией. Ранее сообщалось, что на эту должность назначен Хуррам Тешабаев. Он одновременно является директором Центра разработки инвестиционных проектов при МИВТ (с 2019 года).

В сферу ответственности нового заместителя министра включены разработка и реализация проектов и программ торгово-экономического, инвестиционного, финансового и технического сотрудничества с Россией, подготовка предложений по расширению практического сотрудничества с РФ в сферах высоких технологий, инноваций, промышленности, энергетики, развития инфраструктуры, транспорта, логистики, сельского хозяйства, туризма и других сферах, а также координация деятельности «Проектного офиса», созданного между МИВТ и Министерством промышленности и торговли России в целях разработки и реализации новых совместных промышленных проектов.

Документом также предусмотрено открытие в Москве представительства МИВТ со штатом в семь человек — «в целях обеспечения системных работ по качественной подготовке и реализации проектов торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества между Узбекистаном и Россией».

Кроме того, на базе Управления по сотрудничеству со Всемирной торговой организацией МИВТ образуется Управление по сотрудничеству с международными и региональными организациями и координации процессов внешней экономической интеграции.

Среди задач нового управления — анализ и координация вопросов, связанных со вступлением Узбекистана в Евразийский экономический союз и ВТО.