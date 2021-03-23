Магазин популярного испанского бренда Mango распахнул свои двери в одном из центральных районов столицы. В просторном помещении представлена одежда, обувь и аксессуары линеек Mango Women и Mango Men, хорошо знакомых жителям Ташкента.





Новый магазин реализован в обновленной концепции оформления. В нем сделан упор на экологичность, энергоэффективность и создание еще больших удобств для покупателей. Просторные примерочные, естественное освещение, отсутствие лишних деталей и утонченный дизайн, призванный подчеркнуть красоту и качество представленных коллекций, позволяют получить удовольствие от шопинга.





Mango — один из популярных брендов, появившийся в 1984 году в Барселоне. Сейчас более двух тысяч магазинов этой марки разбросаны по всему миру. Каждая модница наслышана о коллекциях модной одежды Mango и старается приобрести для своего гардероба стильную вещицу.





В копилке бренда сотрудничество с супермоделями Кейт Мосс и Миллой Йовович, а также известными актрисами Пенелопой Крус и Скарлетт Йоханссон. Всех их смело можно назвать иконами стиля Mango.





Коллекция весна-2021 посвящена современным, уверенным в себе людям, которые находятся в курсе модных тенденций и следят за своим имиджем. Разнообразный ассортимент магазина позволит одеться на все случаи жизни и мужчинам, и женщинам.

Посетить магазин можно по адресу: ул. Истикбол, 18.

Ориентир: посольство Франции.

Телефон: (+998) 71−230−97−98.

Telegram: t.me/mangouzb, t.me/mangoman_uzb

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