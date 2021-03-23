Опытный HR-менеджер может наладить поиск сотрудников через разные каналы и создать положительный имидж работодателя. Но что делать, если время ограничено и срочно нужны сотрудники? Профессионалы в HR-сфере подготовили несколько советов.

Эльмира Исраилова, и.о. руководителя отдела по подбору персонала korzinka.uz





Прежде всего нужно хорошо понимать требования ваших вакансий, правильно составить портрет кандидата и знать основные преимущества компании. После чего необходимо определить целевую аудиторию для поиска. Если все это сделано, то это уже большая часть успеха.

Далее нужно выделить только те каналы поиска, которые могут генерировать максимальное количество подходящих кандидатов и сфокусировано работать с ними. Помимо работных сайтов сейчас также активно набирают обороты социальные сети, специализированные группы и каналы в мессенджерах.

Венера Ерзина, HR-директор Orient Group Management, Makro





Найм сотрудников любого уровня пройдет эффективнее, если использовать все каналы коммуникации.

Стоит изучить рынок и проанализировать предлагаемые финансовые условия. Иногда полезно изменить условия найма и требований к кандидату, что в итоге поможет существенно ускорить поиск и сократить бюджет.

Помимо общих сложностей найма существуют и индивидуальные, такие как слаборазвитая корпоративная культура, репутация на рынке, HR-бренд, темпы развития и зрелость компании.

Елена Павлова, рекрутер United Distribution





Чтобы быстро и качественно закрыть ту или иную вакансию, потребуется:

понять, какого именно сотрудника вы ищите;

составить привлекательное объявление;

выбрать правильную площадку с нужной целевой аудиторией.

Анна Ким, руководитель отдела HR в Express24 и MyTaxi





На практике я поняла, чем больше внимания к вакансии, тем больше соискателей в работе и тем быстрее закрывается вакансия. Был опыт, когда мы просто изменили текст и поток соискателей увеличился в 10 раз.

Нужно уходить от стереотипных текстов вакансий, выделяться на фоне серых текстов, записать видео-вакансию и распространить ее в соц.сетях. Вирусное видео или просто оригинальный формат коммуникаций с кандидатами увеличит шансы на привлечение большего количества соискателей.

Анна Ефимова, партнер DaVinci Management Consulting и руководитель практики исследования рынка труда и заработных плат





Каждый руководитель HR-отдела, который занимается планированием и стратегией развития сотрудников, имеет четкий процесс рекрутинга. Крупные компании создают базу потенциальных кандидатов, которых можно привлечь при возникновении необходимости.

Вслед за работой с базой данных приходит грамотный подход к работе с интернет-ресурсами — понимание того, где находится именно тот кандидат, который необходим компании. Если же компании находятся в поисках топ-персонала, то здесь необходимо понимать структуру Executive Search, которым занимается DaVinci Management Consulting. Как правило, успешные кандидаты работают на другие компании, и требуется время для того, чтобы переманить топ-персонал.

Отабек Абдуллаев, менеджер по развитию категории OLX «Работа»





OLX «Работа» — это сервис для быстрого подбора персонала. OLX предлагает работодателям профессиональные HR-инструменты, которые позволяют находить подходящих сотрудников.

OLX «Работа» позволяет публиковать до пяти вакансий бесплатно. Создание вакансии занимает несколько минут и не требует никаких документов. Кроме того, соискатель может отправить вам свое резюме. Его вы сможете увидеть в своем кабинете, где оно будет храниться до закрытия вакансии.

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