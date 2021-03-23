Предприятие «Тошиссиккуввати» за ноябрь-декабрь прошлого года произвело перерасчёт по теплоснабжению 85272 абонентам многоэтажных домов в четырёх районах Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по защите прав потребителей, выдавшего предприятию соответствующее предписание.

За прошедший осенне-зимний период в столице было зафиксировано порядка 400 обращений жителей о недостатке тепла в квартирах. Так, в Чиланзарском, Шайхантахурском, Алмазарском и Учтепинском районах в ноябре-декабре прошлого года, а также в январе этого года в котельных ТС-3, ТС-5, ТС-9, ТС- 10 уровень тепла был ниже установленной нормы.

Сумма перерасчёта составила 8,1 млрд сумов.

Напомним, с отопительного сезона 2020−2021 года вступил в силу новый порядок оплаты теплоснабжения. Расчеты с потребителями переведены на систему оплаты в расчете за 1 кв. м отапливаемой площади на один день отопительного периода.