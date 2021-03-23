Канцлер Германии Ангела Меркель и власти федеральных земель после продолжавшегося более 11 часов совещания, которое проходило по видеоконференцсвязи, договорились продлить карантин на территории страны, введённый из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщило РБК.

Карантин будет продлён до 18 апреля. Ограничительные меры будут включать частичное закрытие непродовольственных магазинов, а также отелей, ресторанов, спортзалов и досуговых заведений. Канцлер обратилась к гражданам с призывом отказаться от поездок как внутри страны, так и за рубеж.

Помимо этого, Меркель сообщила об ужесточении ограничений на пасхальные праздники с 1 по 5 апреля (католики в этом году отмечают Пасху 4 апреля). В этот период будут закрыты все магазины, кроме продуктовых. Кроме того, в эти дни частные собрания будут ограничены одним домохозяйством и максимум пятью людьми, а публичные собрания запрещены.

Локдаун в Германии ввели в декабре 2020 года. Закрылись все учреждения, работу продолжили продуктовые и небольшие хозяйственные магазины, аптеки, банки, почтовые отделения, медицинские клиники и ряд других организаций. Школьники были переведены на удалённое обучение. Последний раз карантинный режим в ФРГ продлевали в начале марта. Тогда власти договорились продлить его до 28 марта.