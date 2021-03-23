Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 марта принял группу международных консультантов — Альфреда Гузенбауэра, Александра Квасьневского и Штефана Фюле, сообщила пресс-служба главы государства.

Основная задача консультантов — содействие в развитии и расширении сотрудничества Узбекистана с государствами Евросоюза, изучении и внедрении зарубежного опыта в продвижении программы реформ, улучшении инвестиционного климата и деловой среды, привлечении прямых инвестиций и технологий в экономику страны, формировании эффективных механизмов и инструментов партнерства с европейскими деловыми кругами.

Привлеченные консультанты в разные годы занимали высокие государственные посты и имеют опыт работы в ведущих консалтинговых, инвестиционных и промышленных компаниях.

Альфред Гузенбауэр, учредитель консалтинговой компании Gusenbauer Projektentwicklung & Beteiligung, в 2000-е годы был федеральным канцлером Австрии. Глава фонда Amicus Europae Александр Квасьневский — экс-президент Польши. Штефан Фюле, ныне советник компании CITIC Europe Holdings, работал комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства.

На встрече были рассмотрены рекомендации консультантов по подготовке долгосрочной стратегии экономических реформ и совершенствованию системы государственного управления в стране, расширению взаимовыгодных отношений Узбекистана с зарубежными партнерами.

«Особое внимание было уделено повышению прозрачности и улучшению инвестиционного климата, широкому внедрению рыночных механизмов и формированию конкурентной среды, развитию банковско-финансового сектора и рынка капитала в республике», — отмечается в сообщении.

На встрече также был подтвержден приоритетный характер вопросов сохранения современного высокого уровня сотрудничества Узбекистана с ЕС и скорейшего принятия соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, а также поддержки вступления страны во Всемирную торговую организацию.

Стороны рассмотрели механизмы взаимодействия в вопросах либерализации торговли и устранения барьеров, препятствующих наращиванию взаимного товарооборота и инвестиций, обеспечения доступа на рынок.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении сотрудничества и активных обменов.