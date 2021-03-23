Указом президента Шухрат Гайратжонович Холмухаммедов назначен первым заместителем министра обороны — начальником Генерального штаба Вооружённых Сил Узбекистана. Ему также присвоено звание генерал-майора, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минобороны.

До назначения он работал заместителем министра обороны, заместителем секретаря Совета безопасности при президенте и заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. В 2016 году награждён медалью «Содиқ хизматлари учун».

Павел Эргашев. Фото: Минобороны.

До этого должность первого замминистра обороны — начальника Генштаба ВС занимал Павел Исмаилович Эргашев. Его проводили на пенсию, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, указом президента Шавкат Хусанбаевич Мамажонов назначен начальником Академии Вооружённых сил, которую до этого возглавлял замминистра обороны Хамдам Каршиев.