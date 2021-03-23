В результате стрельбы в супермаркете в городе Боулдер в Колорадо (США) погибли 10 человек, включая офицера полиции, сообщает ABC News.

Предполагаемый преступник был ранен полицией и взят под стражу. Личность подозреваемого не раскрывается, его мотивы неизвестны.

Президент США Джо Байден был проинформирован о случившемся, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Это второе массовое убийство в США за прошедшие две недели. 16 марта в Атланте 21-летний мужчина устроил стрельбу в нескольких массажных салонах, погибли восемь человек.