Обезопасить себя от поломки оборудования и простоев сети можно, лишь предусмотрев возможность подобной ситуации и предприняв соответствующие превентивные меры. Предотвратить появление проблем в инфраструктуре возможно с помощью контрактов Cisco на сервисное обслуживание. Одним из таких проактивных сервисов является техническая поддержка Cisco Smart Net Total Care.

Что такое сервисный контракт SMARTnet Total Care

В основе контракта лежат четыре базовых компонента:

возможность круглосуточного обращения к специалистам центра технической поддержки Cisco TAC;

интерактивный доступ к обширной базе знаний Cisco.com, к сообществам, ресурсам и инструментам;

авансовая замена оборудования на следующий рабочий день после обращения клиента для Ташкента и других городов Узбекистана;

регулярное обновление операционной системы IOS, апдейты и апгрейды программного обеспечения.

Однако главная изюминка Cisco Smart Net Total Care заключается в наличии ряда дополнительных интеллектуальных составляющих SNTC-портала. Они позволяют своевременно получить информацию о возможности появления проблемы и повысить эффективность инфраструктуры компании. В случае необходимости аппаратное и программное обеспечение будут обновлены.





Для чего нужен SMARTnet Total Care

На базе решений Cisco в Узбекистане работает оператор сотовой связи Mobiuz. Раньше компания получала базовую техническую поддержку по гарантии. Но с сервисным контрактом Cisco SMARTnet Total Care для оператора открылись дополнительные возможности.

До заключения контракта, если оборудование выходило из строя, ждать замены по стандартной гарантии приходилось значительное время, иногда несколько месяцев.

В рамках сервисного контракта SMARTnet Total Care замена неисправного оборудования происходит в разы быстрее. Новое оборудование доставляется курьером с локального сервисного склада Cisco в Ташкенте по схеме next business day — на следующий рабочий день.

«Мобильный оператор Mobiuz рассматривает Cisco в качестве долгосрочного и надежного партнера, обеспечивающего наряду с другими поставщиками услуг отказоустойчивую работу оборудования. Для нас важно постоянное повышение качества оказываемых абонентам услуг, поэтому мы заключили контракт на полное сервисное обслуживание. Он позволяет быть уверенным в оперативной и качественной помощи и консультации», — поделился начальник отдела эксплуатации IT-инфраструктуры Mobiuz Рустам Абдульваат.

Существенное преимущество контракта — быстрая замена неисправного оборудования. Ведь в работе оператора связи даже минуты простоя приносят убытки, не сопоставимые по объему с расходами на сервис. Выход оборудования из строя может привести к серьезным негативным последствиям, ставящим под угрозу непрерывность бизнес-процессов. Критически важные данные могут быть утеряны, а доверие к компании — подорвано.

Еще одна причина, по которой сетевое оборудование нуждается в регулярной поддержке — это стремительное развитие технологий и ПО. Для эффективной и безопасной работы важно не допускать устаревания операционных систем и софта. Сервис SMARTnet Total Care помогает поддерживать актуальность программного обеспечения и надежную работу сети. Ведь своевременно обновленное ПО, помимо прочего, защищает от киберугроз.





Заключение контракта

«Ежегодно мы продлеваем сервисную поддержку на весь парк оборудования, работающего на сети IT-департамента. Тем самым мы получаем не только практическую помощь, но и необходимые консультации от специалистов Cisco. Благодаря этому существенно продлевается жизненный цикл оборудования, обеспечивается бесперебойность и отказоустойчивость его работы», — рассказал Рустам Абдульваат.

В компании Mobiuz понимают, что оборудование, на котором работают системы Mission Critical и Business Critical, должно работать стабильно и бесперебойно. В этом вопросе без поддержки вендора обойтись сложно.

Наличие локального склада запчастей прибавляет уверенности, что даже в случае возникновения аварийной ситуации с аппаратной частью вопрос будет решен в кратчайшие сроки.

Действие контрактной поддержки на практике

Один из показательных примеров — ввод в эксплуатацию нового NGFW-оборудования. При его настройке в сети предприятия администраторы не раз пользовались базой знаний Cisco. Они также загружали необходимое ПО и прошивку, обращались за консультациями, открывали тикеты и изучали опыт других участников сообщества.

«У сервиса Cisco SMARTnet Total Care есть два крупных преимущества. Первое — авансовая замена оборудования. Она включает замену на следующий рабочий день. А второе — профилактическая диагностика и мгновенная передача предупреждений для устройств с поддержкой функции Smart Call Home. Эти пункты — просто находка для администраторов и сетевых инженеров, которая избавляет от рутинных задач. Например, отпадает надобность открытия сервисных кейсов, оформления бумаг о приеме и передаче неисправного оборудования и так далее. Это экономит главный ресурс — время», — пояснил Рустам Абдульваат.





Cisco о сервисном контракте SMARTnet Total Care

Во время пандемии резко выросло число людей, работающих удаленно через интернет. Многим понадобилась полноценная организация рабочего места, с дистанционным доступом к серверам, приложениям и офисным средствам коммуникации.

Параллельно с этим сильно возросла нагрузка на каналы и телекоммуникационное оборудование. Это неизбежно повысило требования к качеству связи и необходимость в бесперебойной работе техники. Поскольку сервисные услуги в Узбекистане актуальны и востребованы, спрос на них продолжает расти.

Для Cisco важен вопрос своевременного покрытия сервисным контрактом оборудования клиентов. Ведь в таком случае вендор сможет не только поставлять высококачественное оборудование, но и оказывать более эффективную поддержку.

Компания ориентирована на дальнейшее активное продвижение данной услуги и разработку специальных программ лояльности для заказчиков и партнеров.

Также Cisco уделяет большое внимание развитию сервисов премиум-линейки. В частности, организация инвестирует в Solution Support сервис, комплексное решение, обеспечивающее поддержку мультивендорной сети заказчика и инновационное СХ (Customer Experience) портфолио. Выдающимся событием стал выход на рынок сервиса Success Track в сентябре 2020 года. Этот сервис предоставляет ресурсы и инструменты для более быстрой интеграции и внедрения софтовых решений Cisco в инфраструктуру заказчика.

Дополнительную информацию можно узнать у представителя Cisco в Узбекистане Наргизы Кушаковой по почте: nkushako@cisco.com.

Сайт: сisco.com

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