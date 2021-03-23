В Центре экономических исследований и реформ (ЦЭИР) проанализировали, как изменились продажи квартир и авто в Узбекистане в феврале. Результаты исследования предоставлены «Газете.uz».

Увеличение спроса на рынках недвижимости и автомобилей в январе и феврале, по данным ЦЭИР, указывает на восстановление экономической активности в Узбекистане.

Рынок недвижимости

Во период коронавирусной пандемии экономическая активность резко упала на фоне карантинных ограничений. В частности, в апреле 2020 года локдаун привел к снижению спроса на недвижимость на 87,1% (на 94,2% в Ташкенте и 89,8% в Ташкентской области) по сравнению с аналогичном периодом 2019 года.

В феврале 2021 года количество заключенных в стране договоров по недвижимости увеличилось на 11,5% по сравнению с январем (на 19,7% к февралю 2020 года). В Ташкенте, на который приходится более 30% рынка недвижимости, этот показатель составил 10,8% (23,7% к февралю 2020 года).





Индекс изменения количества оформленных договоров купли-продажи недвижимости

Автомобильный рынок

Обычно ежемесячный рост продаж автомобилей на первичном и вторичном рынках по Узбекистану составляет в среднем 2−3%. В результате введения строгих карантинных мер с середины марта 2020 года количество зарегистрированных и перерегистрированных автомобилей в марте сократилось на 17,3% по сравнению с тем же периодом 2019 года (на 34,6% к предыдущему месяцу), а в апреле 2020 года — на 73,8% (на 63,1%).





Индекс изменения количества зарегистрированных и перерегистрированных автомобилей

С мая прошлого года ситуация на авторынке снова начала восстанавливаться. В частности, в июне продажи автомобилей увеличились на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (15,7% к предыдущему месяцу). В августе этот показатель составил 3,8% (54,3% к предыдущему месяцу).

Спрос на авторынке в сентябре-октябре также продолжил рост. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года продажи выросли в сентябре на 29,5%, в октябре на 19,2%, в ноябре на 9% и в декабре на 10%.

В феврале 2021 года спрос населения на авторынке увеличился на 3% по сравнению с январем. Однако по сравнению с февралем 2020 года этот показатель снизился на 10,4%. ЦЭИР объясняет это тем, что Асакинский завод временно остановил производство в январе-феврале 2021 года для проведения модернизации.

По регионам самые высокие темпы роста наблюдались в Андижанской (37%), Бухарской (18,4%) и Кашкадарьинской (18%) областях.