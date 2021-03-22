18 марта примерно в 18:30 на пересечении улиц Зарафшан и Ислама Каримова в Мирабадском районе Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух сотрудниц Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои. Пресс-служба столичного ГУВД сообщила об этом 22 марта.

Фото: ГУВД Ташкента.

По данным управления, 32-летний водитель Spark Х. З. совершил наезд на пешеходов — 30-летнюю Б. Р. (Бахора Рахимова) и 23-летнюю Н. А., которые переходили дорогу по пешеходному переходу рядом с театром.

В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и были госпитализированы. 20 марта Бахора Рахимова, несмотря на оказанную медицинскую помощь, от полученных травм скончалась в реанимационном отделении.

Следственное управление ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Ведётся следствие.

Как уточнили «Газете.uz» в ГУВД, Н. А., которая является беременной, в настоящее время находится дома, её состояние оценивается как удовлетворительное.