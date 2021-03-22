Квартиры в качественных жилых комплексах пользуются спросом круглый год. Кто-то хочет переехать в другой район, другие мечтают отделиться от родителей. Некоторые планируют создать семью и подбирают первое жилье. Покупать квартиру наиболее выгодно по праздничным акциям от застройщиков.

Компания FDG в честь Навруза снижает первоначальный взнос за квартиры в своих проектах до 10%. Купить квартиру в Ташкенте с таким выгодным предложением можно с 18 по 31 марта. Акция действует на все ЖК компании FDG.

«Первый взнос часто играет определяющую роль при выборе ЖК. Бывает так, что вы нашли квартиру мечты. У нее удобная локация, школы, детские сады и магазины в пешей доступности, развитая транспортная инфраструктура. Но приходится отказываться от понравившегося варианта из-за высокого первоначального взноса. По Ташкенту, как правило, ставка варьируется от 30 до 50% от стоимости жилья», — отметил руководитель отдела продаж FDG Мурад Холназаров.

Праздничное предложение FDG поможет, если бюджет ограничен или предстоят иные крупные расходы. Например, свадьба или инвестиции в бизнес. Это возможность купить недвижимость в новостройке на выгодных условиях.

Riverside: ЖК с набережной

Девятиэтажный ЖК Riverside расположен возле канала Карасу. Благоустроенная набережная — это бодрящие пробежки утром, прогулки у воды жаркими летними вечерами и прекрасный вид из окна. Двор без машин поможет обезопасить детей. А охраняемая парковка позволит не переживать за сохранность автомобиля.





Прогулочная зона с газонами и скамейками, уютные беседки, спортивная и детская площадки мотивируют не сидеть в четырех стенах, а больше гулять на свежем воздухе и общаться с соседями.

Fayzli: квартиры с просторными планировками

Не заметить ЖК Fayzli невозможно. Его яркий фасад притягивает взгляд. Архитекторы заложили в проект атмосферу тепла и домашнего уюта. Это пространство, в котором хочется растить детей и строить планы на будущее.





Fayzli создан для счастливой семейной жизни. В пешей доступности расположены 3 школы, 8 детских садов, 17 магазинов, семейная поликлиника, автозаправка и тенистый парк. Дополнительными аргументами в пользу этого жилого комплекса станут круглосуточное видеонаблюдение, подземный паркинг и зеленый двор.

Parkent Plaza: квартиры с готовым ремонтом

Квартиры третьей фазы ЖК Parkent Plaza сдаются с ремонтом под ключ. Пакет включает:

железную входную дверь;

межкомнатные двери;

ламинат;

розетки и выключатели;

плитку в ванной;

пол из керамогранита на кухне;

водоэмульсионную покраску стен;

установленную сантехнику.





Первые две фазы Parkent Plaza уже введены в эксплуатацию. Можно оценить качество строительства и пообщаться с жильцами. Для тех, кто хочет детально рассмотреть будущую квартиру с ремонтом, работает шоурум.

Manhattan Prime: жизнь в элитном ЖК в центре Ташкента

Многофункциональный жилой комплекс Manhattan расположен на Дархане возле метро Хамида Алимджана. Это квартиры бизнес-класса, которые предлагают высокий уровень комфорта.

Гостей на входе встретит консьерж. В случае отсутствия на месте хозяина квартиры, к которому пришли, посетителям предложат пройти в зону ожидания с мягкой мебелью. Тут же удобно дожидаться такси и проводить короткие деловые встречи.

В хорошую погоду можно отправиться на прогулку в Central Park. А в ненастье найти занятие по душе в самом ЖК. В число общественных пространств Manhattan Prime входят оранжерея, зимний сад, библиотека и коворкинг-центр.

Праздничная акция по снижению первоначального взноса до 10% действует до конца марта. Узнать больше о планировках, инфраструктуре и условиях рассрочки можно в офисах продаж FDG.

Телефон отдела продаж: (+998) 78−150−55−11.

Сайт: fdg.uz

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