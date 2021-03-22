В повседневной жизни все большее место занимают трансформация, цифровизация, развитие стратегии дистанционного управления.
Нынешние рыночные условия, развитие предпринимательства требуют более эффективного использования достижений современных информационных технологий.
«Агробанк» уделяет большое внимание цифровизации и расширению масштаба дистанционных банковских услуг.
В практической реализации этих инициатив «Агробанк» в числе первых в Узбекистане внедряет в практику ряд современных услуг.
Одно из внедренных недавно банком новшеств является картомат.
При помощи этого устройства клиенты в кратчайшие сроки без помощи сотрудников банка в любое время суток самостоятельно могут получить карту VISA.
«Агробанк» одним из первых в Узбекистане начал предоставлять следующие услуги:
- перевод средств из России в Узбекистан на карты UzCard и Humo при сотрудничестве со «Сбербанком»;
- перевод средств с карт Humo и UzCard на карты России;
- онлайн-микрокредитование;
- кредитные карты Humo;
- мультивалютные карты VISA;
- кобренд карты в платежных системах Humo и UzCard при сотрудничестве с CLICK;
- онлайн-кредиты для юридических лиц;
- перевод средств на любые банковские счета через мобильное приложение.
Главная цель банка — предоставление клиентам выгодных, оперативных и качественных современных услуг.
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