В повседневной жизни все большее место занимают трансформация, цифровизация, развитие стратегии дистанционного управления.

Нынешние рыночные условия, развитие предпринимательства требуют более эффективного использования достижений современных информационных технологий.

«Агробанк» уделяет большое внимание цифровизации и расширению масштаба дистанционных банковских услуг.

В практической реализации этих инициатив «Агробанк» в числе первых в Узбекистане внедряет в практику ряд современных услуг.

Одно из внедренных недавно банком новшеств является картомат.

При помощи этого устройства клиенты в кратчайшие сроки без помощи сотрудников банка в любое время суток самостоятельно могут получить карту VISA.

«Агробанк» одним из первых в Узбекистане начал предоставлять следующие услуги:

перевод средств из России в Узбекистан на карты UzCard и Humo при сотрудничестве со «Сбербанком»;

перевод средств с карт Humo и UzCard на карты России;

онлайн-микрокредитование;

кредитные карты Humo;

мультивалютные карты VISA;

кобренд карты в платежных системах Humo и UzCard при сотрудничестве с CLICK;

онлайн-кредиты для юридических лиц;

перевод средств на любые банковские счета через мобильное приложение.

Главная цель банка — предоставление клиентам выгодных, оперативных и качественных современных услуг.

На правах рекламы.