Карантинные меры, принятые в 2020 году в период пандемии коронавируса, заставили всех перейти на удаленный режим работы и учебы.
Поэтому в трудовом и образовательном процессе немаловажно иметь под рукой платформу для видео-конференц-связи, где могут участвовать более двух людей.
Для создания удобства населению и оптимизации расходов на организацию онлайн-работы и учебы UZTELECOM создал платформу видео-конференц-связи на местных сетях UZ-IX и Tas-IX. Данный сервис создаст комфорт при получении дистанционного образования и удаленной работе.
Тарифы на данные услуги выгодны. Они помогут заказчикам легко организовать онлайн-урок, онлайн-офис и онлайн-конференцию.
|Наименование тарифного плана
|Количество участников
|Количество организаторов (лицензий)
|Оплата за 30 дней, сум
|«Онлайн-урок 40»
|40
|1
|125 тысяч
|«Онлайн-офис 50»
|50
|1
|130 тысяч
|«Онлайн-офис 100»
|100
|1
|150 тысяч
|«Онлайн-конференция 100»
|100
|1
|150 тысяч
|«Онлайн-конференция 300»
|300
|10
|1,75 млн
По каждому тарифному плану длительность конференции не ограничена и предоставляется место в облачном хранилище данных объемом 5 ГБ.
При этом:
- организатор конференции имеет все права по управлению видеоконференцией;
- участники могут равноправно общаться, демонстрировать рабочий стол и использовать любые функции, разрешенные организатором конференции;
- видео ведущего транслируется всем участникам конференции на раскладке;
- предоставляется дисковое пространство для файлов и записи конференций.
Во всех тарифных планах в случае превышения допустимого объема по тарифному плану запись конференции будет доступна для скачивания в течение 24 часов. После — запись будет удалена.
Проводить видеовстречи одним нажатием выгодно, безопасно и функционально.
«UZTELECOM — национальный оператор».
Подробная информация доступна по ссылке.
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