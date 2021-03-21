Навруз — один из древнейших праздников в истории человечества. Он знаменует наступление нового сезона, радостное пробуждение природы, весеннее обновление и расцвет всего живого. Праздник Навруз всегда играл важное значение в культуре и мировоззрении узбекского народа.





Этот день отражает самые светлые и добрые черты нашего многонационального и дружного народа: любовь к природе, толерантность, доброе отношение к ближнему, трудолюбие, способность находить радость и видеть красоту в простых вещах.





По сложившимся добрым традициям наступление Навруза принято встречать благими намерениями и добрыми делами, посадкой ярких цветов и плодоносных деревьев, веселыми гуляньями и встречами в кругу семьи, приготовлением вкусной кук-самсы и традиционного сумаляка.





Invento The Uzbek International School, отдавая дань уважения богатым традициям, ярко отмечает наступление Навруза. На веселом праздничном мероприятии юные воспитанники детского сада и школы исполняли фольклорные песни и танцы, посвященные весне и красочной природе Узбекистана. С особым удовольствием в торжествах приняли участие иностранные педагоги, которым Навруз подарил яркие эмоции и восхитил узбекской культурой.





В прекрасный праздник весны, гармонии и обновления Invento направляет сердечные поздравления всем жителям Узбекистана и желает любви, счастья, радости и жизненных сил. Пусть во всех благих начинаниях сопутствует удача, а в домах всегда царят мир, процветание, гармония и уют.

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