18 марта примерно в 7:53 грузовой поезд сбил ученика 11-го класса школы №35 в Самарканде, сообщила пресс-служба УВД Самаркандской области.

Подросток проживал в махалле «Кушбеги», который расположен рядом с 7-м пикетом между разъездными железнодорожными станциями «Каттакурган-28».

Школьник Э. Б. пропустил проезжающий грузовой поезд, а затем остановился рядом с железной дорогой, чтобы продолжить движение по рельсам. Во время ожидания своих одноклассников, которые шли позади, грузовой поезд зацепил его за рюкзак и протащил подростка.

В результате он получил травму головы и был госпитализирован в районную центральную больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, Э. Б. скончался в больнице в тот же день.

Инцидент обсудили с общественностью в махалле и учебном заведении. Ведётся доследственная проверка.



