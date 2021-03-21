Древние традиции праздника на протяжении многих веков несут в себе принципы милосердия и сострадания, идеи миролюбия, дружбы, единства и взаимопомощи.

Объединивший на протяжении своей многовековой истории многие национальности и народы, Навруз олицетворяет собой истинное пробуждение.

Благодаря глубоким историческим корням этот праздник внесен в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества. Его многогранность позволяет стирать межнациональные и конфессиональные рамки, географические границы, делая праздник частью общей мировой истории и культуры.

В этот замечательный день компания желает каждому внутренней гармонии и радости, доброты, надежд и непоколебимую веру в прекрасное и светлое будущее. Сплоченность, милосердие и помощь всегда являлись основой духовности узбекского народа. Благодаря этим качествам всем вместе удается справляться с жизненными трудностями и невзгодами.

Пусть этот день отведет ненастья, а весна ознаменуется рождением новой счастливой главы жизни. Пусть спорятся все дела, любое начинание приносит радость, победы будут громкими, а успех ошеломительным. Мира, счастья, любви и взаимопонимания в каждый дом и пусть дастархан будет полон угощений.

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