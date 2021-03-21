Директор департамента андеррайтинга и перестрахования Alfa Invest Рената Гареева рассказала о задачах, которые были поставлены перед компанией в рамках ребрендинга и о том, как происходит переход к онлайн-страхованию.

Перед топ-менеджерами компании и командой одного из ведущих креативных агентств Узбекистана стояла задача сделать бренд более современным. Это нужно для того, чтобы он выглядел релевантно в современной визуальной среде, в том числе на цифровых носителях и в рамках онлайн-страховых продуктов.

Компания обновила логотип, чтобы он стал более легким для восприятия. Были убраны лишние детали, но сохранился узнаваемый знак «α». Шрифтовое написание стало современнее, а цветовая гамма насыщенней.





Запуск ребрендинга был приурочен к старту диджитализации компании и внедрению услуг онлайн-страхования. Переход на онлайн-страхование будет проходить поэтапно в течение 2021 года.

Насколько целесообразно внедрение онлайн страховых продуктов

В интернете договор страхования заключает каждый третий житель Германии, и почти каждый четвертый — в Великобритании. В среднем по Европе услугами онлайн-страхования пользуются около 40% населения. А вот страховые компании Узбекистана только начинают осваивать опыт онлайн-продаж.

«Alfa Invest активно внедряла использование онлайн-каналов продаж еще в начале эпидемии. Компания запустила чат-бот, сайт для оформления полисов и сотрудничала с delivery-компаниями и онлайн-ресурсами. Благодаря этому компания и наши клиенты значительно легче преодолели период самоизоляции. Мы считаем, что интенсивное перераспределение страховых премий из других каналов в пользу онлайн продолжится, а пандемия лишь ускорила этот процесс», — отметила Рената Гареева.

Перспективы перехода рынка страховых услуг в интернет

Люди проводят больше времени за экраном компьютера или смартфона. Все больше бытовых задач решаются через интернет. Это покупки в интернет-магазинах, доставка еды, оплата коммунальных платежей и многое другое.





Следующий шаг — покупка страховой защиты не выходя из дома. Е-полис — это такой же документ, как и физический бланк полиса страхования.

Цифровой полис имеет ряд преимуществ. Во-первых, он удобен и прост. Клиенту не надо никуда ехать, искать офис страховой организации или отбиваться от настойчивых агентов при регистрации транспортного средства.

Нужно зайти в интернет со своего гаджета в удобное время и оформить Е-полис. Для этого необходимо ввести данные и оплатить онлайн-полис через платежные системы или банковской картой. Уведомление о заключении договора страхования и страховой полис будут направлены в электронном виде.

При этом можно в спокойной обстановке внимательно ознакомиться с правилами страхования. А значит, ответственно отнестись к выбору страховой компании. При возникновении вопросов специалисты контакт-центра Alfa Invest ответят на них. В случае необходимости они также помогут оформить полис страхования онлайн.

Во-вторых, это практично. Электронный полис невозможно потерять. При желании можно получить этот же договор страхования на привычном бланке в офисе страховой компании.

В-третьих, это надежно и безопасно. Приобретая электронный полис на сайте Alfa Invest, а не через посредников, можно быть уверенным в действительности страхового покрытия.

О прогнозах рынка онлайн-страхования в Узбекистане

«Несмотря на сокращение ожидаемых темпов роста рынка страхования в 2020 году, по прогнозам онлайн-продажи могут заметно вырасти уже в течение ближайших нескольких лет. Страховые компании активно переводят в онлайн все клиентские сервисы. Это не может не радовать, ведь потребители все чаще будут делать выбор в пользу онлайн-страхования», — сказала Рената Гареева.

Фонду гарантирования страховых выплат при Министерстве финансов поручено внедрить информационные модули по обязательному страхованию, продаже и регистрации электронных полисов.





Этот процесс будет осуществляться в рамках единой информационной системы. Будет проведена интеграция с базами данных информационных систем страховых компаний и заинтересованных министерств и ведомств.

Команда Alfa Invest провела соответствующую работу внутри компании и готовит тестовый запуск обновленного сайта и чат-бота. Также в ближайшее время она планирует порадовать клиентов акциями и программами лояльности .





Страховая компания Alfa Invest прилагает все усилия, чтобы повысить привлекательность онлайн-страхования для потребителей и страховую грамотность. Это станет возможным благодаря упрощению и мобильности всех процессов. Следуя обновленной концепции ведения бизнеса, услуги и деятельность компании станут ближе, проще и понятнее.

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