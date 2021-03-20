Zira uz предлагает подборку рецептов оригинальных блюд к празднику Навруз.

Медовый хворост





Необычный хворост в медовом сиропе — отличная сладость для праздничного стола. Такому десерту будут рады и взрослые, и дети.

Лепёшки узбекские





Лепёшки — это традиционный хлеб народов Средней Азии. Его пекут в тандыре — особой глиняной печи, в результате чего он получается румяным и хрустящим. По этому рецепту узбекские тандырные лепёшки можно испечь в духовке. Хрустящие, пышные с золотистой корочкой лепёшки понравятся семье и гостям.

Самса из пресного теста с зеленью





Этот рецепт идеальный вариант для праздничного стола. Кук-самса получается ароматной, сочной и вкусной.

Праздничный плов и освежающий айран





Не зря этот плов называют «Праздничным» — ведь это блюдо полностью достойно праздничного стола. Для того чтобы приготовить вкусный, рассыпчатый плов, нужно знать несколько секретов, которые можно найти в этом рецепте.

Салат «Весенний»





К плову и айрану можно ещё приготовить свежий весенний салат из редиса, укропа и зелёного лука.

Рогалики с курагой и черносливом





Рогалики с начинкой из сухофруктов получаются особенно нежными и хрустящими. Главное, в них нет ни ложки сахара.

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