«Весенняя акция» проводится на автозаправочных станциях, принадлежащих компании «Узбекнефтегаз». Заправившись любым топливом не менее 30 литров, можно стать участником данной акции и получить шанс выиграть множество призов.

Победители конкурса получат более 1,5 тысячи литров бензина в месяц.





Вместе с тем участники смогут выиграть один из тысячи подарков. Среди них посуда от Gipfel International, бесплатный кофе и перекус в UNG Café, техника Artel, наушники Apple AirPods. Также будут разыграны купоны на 250 тысяч сумов, которые можно будет использовать в сети мини-маркетов UNG Café при АЗС.

Для того, чтобы стать участником акции, нужно купить не менее 30 литров любого топлива на одной из АЗС компании «Узбекнефтегаз» по всей республике. Затем зарегистрировать чек в Telegram-боте. Важно сохранить чек до конца акции.

Победители будут определяться еженедельно. Акция действует до 31 мая 2021 года.

На правах рекламы.