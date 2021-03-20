Davr Bank и компания TUNE Consulting объявляют о начале крупномасштабного проекта по трансформации фронт-офисных процессов банка.

Абдумажит Самадов, председатель правления частного акционерно-коммерческого банка Davr Bank, отметил, что трансформация поможет закрепить успехи банка прошлых годов. Также это поспособствует достижению цели — взойти на новую вершину путем фундаментальной трансформации клиентского опыта.

В качестве технологического партнера банк выбрал TUNE Consulting, имеющий большую компетенцию в цифровизации банковской сферы, а в качестве платформы была выбрана система ELMA BPM.

Председатель правления объяснил, что банк провел детальный анализ по решениям, которые предлагались вендорами. Выбор в пользу платформы ELMA BPM был вызван тем, что процессы фронт-офиса могут быть эффективно автоматизированы только системой с современным движком BPM. Особенно это важно там, где необходима быстрая оценка заявок (например, на кредиты) и гибкая скоринговая карта.

Это поможет внедрить не только правильную CRM-базу и «единое окно» для сотрудников фронт-офиса, но и инструмент, с которым банк сможет и в будущем постоянно анализировать процессы на основании утвержденных советом банка метрик обслуживания клиентов. Также это поможет быстро инициировать новые процессы и продукты.

«Мы рады принять еще один вызов от такого быстроразвивающегося банка, как Davr Bank. Мы видим их положительную динамику, отмеченную в различных аналитических материалах в 2021 году. Наша цель — ускорить и упростить процессы в филиальной сети банка, при этом внедрив такую платформу, которая позволит дальнейшее развитие без постоянных обращений к вендорам. После запуска проекта будем рады выйти еще раз в прессу уже с достигнутыми метриками улучшений», — сказал Нодирбек Убайдуллаев, директор ООО TUNE Consulting.

На первом этапе Davr Bank планирует совместно с TUNE построить на современной BPM-системе фронтовую систему для сотрудников банка. Это поможет воплотить мечту каждого операциониста банка о работе в одном экране со всеми процессами. Для клиента это означает быстрое обслуживание, открытие продуктов без лишних расспросов и вне банка. Те рекламные брошюры, в которых довольный клиент улыбается сотруднику банка, наконец-то могут стать реальностью.

О Davr Bank

Davr Bank начал свою деятельность 29 сентября 2001 года в Ташкенте. В настоящее время банк насчитывает семь филиалов и восемь центров банковских услуг. В них работают более 400 человек. Они обслуживают свыше 20 тысяч юридических и свыше 200 тысяч физических лиц. Надежность и стабильность — основные акцентируемые критерии банка. В этом году Davr Bank планирует продолжить активное расширение по регионам Узбекистана.

О TUNE Consulting

Компания TUNE Consulting известна в узком кругу банкиров как консалтинговый бутик, который сопровождает и исполняет в рекордные сроки сложные банковские IT-проекты. Процесс происходит с участием 15 и более обособленных систем. За последние годы компания плавно перешла на цифровые технологии и помогла нескольким банкам стать одними из ведущих в сфере цифрового обслуживания клиентов. На сегодняшний день команда компании составляет 75 высококвалифицированных консультантов IT и банковского дела.

О компании ELMA BPM

Компания ELMA BPM является одной из ведущих по внедрению BPM-проектов на территории СНГ. Используя современные BPM-технологии, система ELMA BPM помогает автоматизировать бизнес-процессы организаций различных сфер деятельности. Наряду с BPM-движком система поставляется с такими модулями, как CRM, ECM (документооборот), KPI и Projects. На территории Узбекистана компания активно работает с 2019 года.

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