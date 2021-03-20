Онлайн-торговля — актуальный инструмент бизнеса, удобный для продавцов и покупателей. Golden Pages представил платформу для интернет-коммерции Tovar.uz. Электронный гипермаркет предлагает огромный ассортимент товаров и услуг высокого качества по приемлемым ценам.

Проект создан для быстрого запуска интернет-коммерции. Продавцы оперативно создают онлайн-магазины, а покупатели получают товары, не выходя из дома или офиса.

Здесь можно выбрать наиболее приемлемый вариант с оптимальным соотношением цены и качества, купить необходимые товары и заказать нужные услуги. Это экономит время, которого у потребителей с каждым днем становится все меньше. Нет необходимости искать товары в сети и тратить время на блуждание по сайтам продавцов — все ключевые игроки сосредоточены на Tovar.uz.





В базе Tovar.uz представлены тысячи наименований товаров и широчайший перечень услуг, охватывающий разные сферы бизнеса по всей стране. Ключевые рубрики сайта покрывают весь спектр потребностей современного человека.

На площадке можно найти товары для жизни и бизнеса, услуги для частных лиц и корпоративных клиентов. В их числе бытовая техника, смартфоны и гаджеты, ноутбуки, компьютеры, мебель, сырье и промышленное оборудование для бизнеса.

В разделе «услуги» предлагаются решения проблем любого масштаба, начиная с ремонта бытовой техники и промышленного оборудования, и заканчивая прокатом авто и услугами логистики.

Здесь можно быстро найти необходимый товар или услугу с помощью удобного поиска по фильтрам: название или бренд, категория, цена, регион и другие важные параметры. Торговая платформа Tovar.uz сосредоточена не только в Ташкенте. На сайте представлены товары и услуги от предпринимателей со всего Узбекистана. Это значит, что жители всех областей страны найдут нужный товар или сервис именно в своем регионе.





Для компаний создавать, продвигать и содержать собственный интернет-магазин трудоемко и затратно. К тому же легко потеряться среди конкурентов. Небольшие магазины существенно проигрывают крупным торговым площадкам в результатах поисковой выдачи. Tovar.uz — полноценный маркетплейс. Он предоставляет виртуальную площадку для быстрого запуска продаж, помогает с продвижением, объединяет потребителей и поставщиков и обеспечивает их успешное взаимодействие.

В результате продавцы получают дополнительный эффективный канал сбыта, доступ к широкой аудитории и возможность в первый же день размещения найти потенциальных покупателей и клиентов.

Сложно ли управлять магазином на Tovar.uz? Все достаточно просто. После регистрации необходимо разместить товары и услуги, а оповещения о новых заказах в Telegram помогут оперативно связываться с покупателями. Но если все же не хватает времени, можно поручить все это команде Tovar.uz.





Сотрудникам площадки важно, чтобы сайтом было удобно пользоваться и покупателям и продавцам, а находить услуги и товары было легко и просто. Golden Pages постарались осуществить все это на сайте Tovar.uz и приглашают всех оценить достоинства проекта.

На возможности платформы можно посмотреть в видеоролике.

Покупать и продавать легко вместе с Tovar.uz.

Телефон: (+998) 78−140−65−70.

Сайт: tovar.uz

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Instagram: @tovar.uz_official

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