Издание Kun.uz заявило об угрозах в адрес своего журналиста в Самарканде при проведении расследования о дороговизне билетов для трудовых мигрантов, отправляющихся в Россию.

Как отмечается в материале, трудовые мигранты, которые отправляются в Россию через российские строительные компании «Пик Индустрия», «Технострой» и другие, сталкиваются с проблемами. Выяснилось, что им продают билеты по 4,5 млн сумов. Реализацией билетов занимается ООО «Панорама болалар уйи», которое является доверенным представителем вышеуказанных российских компаний.

Журналист Анвар Мустафокулов 19 марта пытался получить информацию у этой фирмы, но столкнулся там с угрозами. По его словам, «сначала его попросили выключить телефон, затем начали оскорблять, угрожать смертью и пытались применить силу». Корреспондент заявил, что хотел прояснить ситуацию, но поняв, что собеседники не настроены на диалог, покинул место.

Издание обратилось в УВД Самаркандской области, чтобы в отношении виновных в препятствовании журналисткой деятельности и угрозах приняли законные меры.

Управление отреагировало на заявление и сообщило, что УКД ОВД Самарканда проводит доследственную проверку.