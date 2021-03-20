Nest One ценит удобство и комфорт своих клиентов, поэтому всячески идет навстречу предпочтениям и пожеланиям будущих жителей. Гибкость планов оплат и привилегии — лишь малая часть, о которой стоит узнать подробнее.





Недвижимость в Nest One — это выгодная инвестиция в будущее. Офис, торговая точка или квартира в небоскребе — это совершенно новая жизнь. Комплекс предлагает инвестировать в будущее на удобных условиях. Можно воспользоваться индивидуальным планом рассрочки, который даст возможность выбрать удобный график оплаты на срок до 24 месяцев без переплат. При этом покупателям гарантируются скидки в размере до 24% и другие приятные подарки.





Индивидуальный план рассрочки

При покупке любой недвижимости в многофункциональном комплексе, оперативная команда Nest One поможет рассчитать индивидуальный план оплат для каждого. Покупатели сами смогут выбрать количество месяцев, даты, размер первоначального взноса, распределить ежемесячную сумму, и наконец, составить платежный календарь без переплат и процентных ставок.





Скидки и индивидуальные планы рассрочек предоставляются как гражданам Узбекистана, так и иностранцам.

Желающие увидеть воочию процесс строительства небоскреба могут записаться на воскресные экскурсии по ссылке или зайти на сайт nestone.uz и в режиме реального времени наблюдать за строительной площадкой.

Единый колл-центр: (+998) 71−200−22−88.

Офис продаж: Шайхантаурский район, ул. Олмазор, 1а/1.

Ориентир: офис Lukoil Uzbekistan.

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