В Сергелийском районе открылся первый в Ташкенте многофункциональный пункт сбора твёрдых бытовых отходов Hashar Week: Joy — Sergeli. Церемония открытия прошла в четверг.

В пункте принимаются макулатура, ПЭТ и пластмасса. Приём производится с понедельника по субботу с 16:00 до 19:00 по адресу: улица Янги Сергели, 127 (вдоль дороги).

Руководитель проекта Hashar Week Суна Парк отметила, что это «мультифункциональное общественное пространство». В день открытия здесь прошёл мастер-класс по живописи для детей «Каким я вижу Сергели».

Первостепенная задача проекта — приобщить жителей к экологической культуре и культуре в целом. Инициаторы планируют проводить разные акции, мастер-классы, открытые лекции и показы немого кино.





«Я думаю, такими первыми шагами мы сможем создать правильное общество, правильно воспитать своих детей, которые будут гораздо бережнее относиться к нашей экологии. Тем самым, мы будем просто помогать людям. Сдавая вторсырье, мы будем помогать с точки зрения благотворительности», — сказал хоким Серелийского района Эльбек Шукуров.

Он добавил, что в рамках благоустройства района планируется увеличить число урн на улицах.

«[По инициативе] хокима города, президента выделено по 1 млрд сумов на каждую махаллю. Кроме этого, у нас есть свои средства в районном хокимияте… Был план по выравниванию дорог, тротуаров, установке детских и спортивных площадок. Кроме того, мы добавили туда урны, скамейки и другие предметы… Полностью пересматриваем и пункты сбора мусора, чтобы они находились в правильных местах», — отметил Эльбек Шукуров.

По его словам, в этом году планируется благоустроить 33 махалли (по 7−8 махаллей ежемесячно): «Мы до августа всё закончим. И везде будем устанавливать урны. Возможно, будет недостаточно в определенных локациях, но чтобы начать это, у нас уже есть средства и есть планы. Кроме того, у нас планируется полностью реконструировать эту основную улицу Янги Сергели и две другие улицы — Мехригиё и Шокырарык… И там тоже мы учли все эти моменты».





Суна Парк рассказала, что из пункта сбора Hashar Week: Joy — Sergeli вторичное сырье отправится на завод по переработке пластика Sanfa. Предприятия будут покупать вторсырьё, а вырученные средства планируется направить на благотворительность.

Дизайн точки сбора вторсырья разработал архитектор и основатель архитектурного бюро АРК Бобир Кличев сказал, что во всём мире архитекторов привлекают к решению социальных проблем: утилизации мусора, энергоэффективному использованию природных ресурсов, доступности образования.





«Мы думали о том, чтобы постройка не ассоциировалась как пункт приёма мусора, чтобы архитектура самой постройки заставляла людей задуматься о проблеме переработки вторсырья… Для этого мы спроектировали скамью, установили качели и добавили шкаф для обмена книгами. При строительстве использовались вторичные материала», — сказал Бобир Кличев.

Справка

К ПЭТ относятся бутылки от питьевых напитков, масла, соусов, молочных продуктов, спирта, некоторых видов косметики и моющих средств.

К пластмассе (HDPE) — тара от косметики и бытовой химии, вёдра, тазы, канистры и некоторые виды контейнеров.

Ëмкости из-под бытовой химии, косметики и масла мыть не нужно. Из санитарных соображений бутылки от молочных продуктов достаточно сполоснуть.