Коммерческая недвижимость в обновляющемся облике столицы играет значимую роль. Чем более яркие проекты готовят девелоперы, тем больше интереса инвесторов они вызывают. Конкуренция в этой сфере высока.





The Business Park — это новый для Ташкента формат, символ широкого шага вперед в сфере коммерции. Уже сейчас объявлен старт продаж седьмого блока бизнес-парка, где клиентов ждут готовые помещения площадью от 50 кв. м.

The Business Park расположен по улице Махтумкули, в одном из динамично развивающихся районов Ташкента. Комплекс состоит из восьми зданий, расположенных на 1,8 га. Это коммерческие и офисные помещения различной площади, объединенные общей современной архитектурной концепцией. Вместе они образуют бесшовное пространство, дополненное внутренним двором с зелеными зонами, местом для прогулок и точками общепита.





За безопасность можно не беспокоиться — в бизнес-парке будет действовать круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Удобства предусмотрены и для автомобилей — здесь расположатся наземная и подземная парковки. Планировки помещений разработаны на любой вкус и потребности.

Строящийся бизнес-парк станет одним из первых проектов в Ташкенте формата mixed-used, который в мире уже обрел популярность. Подобная мультифункциональность в городской среде удобна тем, что помогает экономить время и силы. Теперь можно жить, работать и отдыхать в одной локации, не тратя бензин и нервы на поездки по мегаполису, в котором пробки становятся обыденностью.





Сейчас объявлен старт продаж помещений с выгодным расположением вдоль дороги. Совсем скоро The Business Park станет одним из деловых центров Ташкента, притягивающим все силы бизнеса. Поэтому при желании выгодно инвестировать средства, лучше это делать на этапе строительства. Впоследствии эти квадратные метры будут на вес золота среди арендаторов.





Стоит воспользоваться шансом и приобрести высокотехнологичные помещения по выгодным ценам.

The Business Park — символ успешного бизнеса в столице.

Дополнительную информацию можно узнать в офисе продаж Golden House.

Адрес офиса продаж: Мирзо-Улугбекский район, улица Осиё, 3.

Телефон:(+998) 99−850−11−11.

Сайт: businesspark.uz

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