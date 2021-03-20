Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе страны из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Документ опубликован в официальной правительственной газете Resmî Gazete.

В то же время вице-президент Турции Фуат Октай заверил, что Анкара продолжит борьбу по защите прав женщин.

«Наша искренняя борьба за то, чтобы довести положение турецкой женщины в обществе до уровня, которого она достойна, будет продолжена при сохранении наших традиционных ценностей. Нет необходимости искать лекарство снаружи, подражать другим для этой высшей цели. Решение есть в наших традициях и обычаях», — написал он в Twitter (цитата по РИА Новости).

По данным ТАСС, конвенция подвергается критике в ряде стран, в том числе в России, из-за того, что, по мнению ряда экспертов, принятие документа, в котором гендерная роль рассматривается в качестве социальной, может подорвать традиционные семейные ценности.

В мае 2020 года тысячи турецких женщин вышли на протест против домашнего насилия. Они устроили одновременные демонстрации по всей стране, призывая власти принять решительные меры по прекращению насилия в отношении женщин. В руках женщины несли таблички с именами жертв, убитых мужчинами или родственниками в результате домашнего насилия. Правозащитные группы требовали от правительства неукоснительно соблюдать конвенцию Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье.

Однако члены партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана рассматривают возможность выхода из конвенции, утверждая, что она негативно сказывается на структуре турецких семей.

Конвенция была принята в Стамбуле 11 мая 2011 года (поэтому её ещё называют Стамбульской конвенцией). Документ подписали 46 стран и Евросоюз. К марту 2021 года ее ратифицировали 18 государств. Турция была первой страной, ратифицировавшей документ.

Конвенция устанавливает ряд преступлений, квалифицируемых как насилие в отношении женщин. Государства, которые ратифицируют конвенцию, должны криминализировать несколько преступлений, в том числе психологическое, физическое и сексуальное насилие, преследование, принудительный брак, принудительные аборты и принудительную стерилизацию.