Председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности Кутбидин Бурханов направил сенаторский запрос исполняющему обязанности главы Uzbekistan Airways Илхому Махкамову. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

В сообщении отмечается, что в авиакассах Uzbekistan Airways по-прежнему сохраняются устаревшие бюрократические методы, особенно при продаже авиабилетов. В частности, устарела инструкция №75 от 25 октября 2015 года, поскольку в ней есть нормы, «создающие неуместные и нелогичные препятствия для граждан».

Сейчас, если граждане хотят купить авиабилеты для своих близких в кассах Uzbekistan Airways, то они должны предъявить оригинал паспорта. В противном случае авиабилеты не продаются. Это создает ряд трудностей, особенно для тех, чьи близкие живут в других областях.

Сенатор обратил внимание, что авиабилеты можно приобрести в режиме онлайн на законных основаниях с указанием серийного номера и срока действия паспорта, не имея оригинал документа на руках.

В связи с этим Кутбидин Бурханов предложил упростить требования по приобретению авиабилетов.

Ранее сообщалось, чт Uzbekistan Airways с 1 марта внедрила услугу онлайн-регистрации на свои рейсы.