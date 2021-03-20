Вот-вот наступит чудесный праздник Навруз — символ обновления природы и пробуждения земли от долгих холодных месяцев. Это праздник мира и солидарности, доброты и милосердия.

В Узбекистане праздник теплоты и красоты отличается особым настроением и атмосферой. Народ с удовольствием выходит на празднование. Целые махалли собираются вместе, готовят яства из ароматной зелени jag'-jag' и накрывают традиционный дастархан.

В этот день проводимые народные игры — скачки на конях, кураш, перетягивание каната — вызывают радостные эмоции и дарят удовольствие людям всех возрастов. А главное готовится сумаляк — богатство весеннего праздника и его многовековых традиций.

Навруз способствует не только хорошему настроению, но и сохранению богатой культуры и традиций, а также укрепляет дружбу между народами. Каждый иностранный гость, посетивший хоть раз праздник Навруз, обязательно остается приятно впечатленным от празднования и гостеприимства узбекского народа. Так пусть эти узы навсегда останутся прочными и неразрывными.

В преддверии этого замечательного дня компания Artel от чистого сердца поздравляет жителей страны с праздником Навруз и желает всем душевной чистоты, мира, спокойствия, гармонии и равновесия. Пусть весна будет не только за окном, но и в сердце, а удача сопутствует везде. Счастья, здоровья, процветания, благополучия, больше радостных и ярких моментов вам и вашим близким.

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