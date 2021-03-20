18 марта президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по Ташкентской области впервые прокомментировал сообщения в интернете о том, что зона отдыха «Шоввозсой» была построена для него.

Он подчеркнул, что объект принадлежит государственному предприятию «Узбекистон темир йуллари».

«Никто там не живет, и никому оно не передано. Это государственное место. Какое отношение имеет к нему президент? Президент если туда и поедет, то с каким-либо высокопоставленным человеком, сотрудничество с которым может принести пользу Узбекистану» — сказал глава государства.

В конце февраля «Узбекистон темир йуллари» заявляла, что «Шоввозсой», расположенный на охраняемой территории Угам-Чаткальского государственного биосферного резервата в Ташкентской области, находится в ведении этой компании. Она предназначена не только для отдыха железнодорожников и их семей, но также принимает сотрудников Администрации президента, Кабмина, министерств, хокимиятов, население и иностранных гостей. Компания также опубликовала видеоролик с постояльцами зоны отдыха.

Глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов в интервью Kun.uz заявил после ответа президента «этот вопрос уже отпал».

«На все вопросы даны ответы. Мы всегда были за то, чтобы по любой поднятой проблеме давали оперативный и правильный ответ. Искренность и открытость принесёт только пользу, а не вред», — считает он.

По его словам, всегда необходимо интересоваться мнением второй стороны, когда обсуждается какой-либо вопрос.

«Есть также правило в СМИ. Не зря необходимо запрашивать мнение второй стороны. Что лучше: если формируется однобокое мнение или полное представление? Я думаю, что народ может сделать сам выводы, выслушав мнение обоих сторон. Я считаю хорошим сигналом то, что президент открыто ответил на вопрос, связанный с ним лично», — заявил он.

Комил Алламжонов назвал «небрежным и необдуманным» ответ пресс-службы «Узбекистон темир йуллари» по поводу зоны отдыха «Шоввозсой».

«Мы увидели в прессе, к каким последствиям может привести распространение ложной информации, тех видеороликов с их стороны. Говоря по-мусульмански, там, где замешана ложь, не будет достатка (аналог „в доме, где есть ссоры, нет достатка“ — ред.). Поэтому мы говорим, что очень важно повышать квалификацию сотрудников пресс-служб. Необдуманное распространение этой информации привело к увеличению слухов и ложных сведений», — сказал он.

В постановление правительства от 16 мая 2018 года указано, что на части территорий Бостанлыкского, Ахангаранского и Паркентского районов Ташкентской области, переданных на праве постоянного пользования АО «Узбекистон темир йуллари», создан заказник.

На базе заказника на части территории Бостанлыкского, Ахангаранского и Паркентского районов Ташкентской области общей площадью 42952,81 га был образован Угам-Чаткальский государственный биосферный резерват.