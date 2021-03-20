Заместитель спикера Законодательной палаты, лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров подверг критике неуважение к государственному языку и использование непристойных образов в рекламе.

«Мы — не Европа!» — озаглавил депутат свой пост, к которому приложил скриншоты из рекламных роликов ресторана Gijduvon, производителя стройматериалов Knauf (пример ролика), средств женской гигиены Kotex и ночного клуба.

«Мало того, что в рекламе оскверняется государственный язык, так стало обычным явлением и наличие в ней бесстыдных и порнографических элементов», — написал он.

«Это нельзя воспринимать как нормальную ситуацию! Содержание и форма рекламы должны быть кардинально пересмотрены. Партия „Миллий тикланиш“ начала рассмотрение закона „О рекламе“ в новой редакции», — отметил Алишер Кадиров.

В Узбекистане закон «О рекламе» был принят 25 декабря 1998 года. С тех пор в документ несколько раз вносились изменения и дополнения. Статья 6 закона запрещает распространение порнографии в рекламной продукции.