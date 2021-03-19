АО «Узбекнефтегаз» начало свою работу в 1992 году. Деятельность общества направлена на добычу углеводородов, увеличение объема их добычи, переработку нефти и газа. Компания производит продукцию и поставляет ее на внутренний и внешний рынки. Также «Узбекнефтегаз» создает благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль.

Основными задачами АО «Узбекнефтегаз» являются:

  • увеличение объемов добычи углеводородного сырья, включая природный и сжиженный газ, обеспечивающее полное удовлетворение потребностей отраслей экономики и населения, а также прибыльность компании, в том числе за счет:
    • привлечения крупных мировых нефтегазовых компаний к добыче углеводородного сырья на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами на основе широко распространенных условий и механизмов вложений инвестиций;
    • повышения операционной эффективности и оптимизации затрат предприятий нефтегазовой отрасли, а также снижения их долговой нагрузки с привлечением независимых международных экспертов;
    • интенсификации добычи углеводородного сырья на разработанных месторождениях на основе современных технологий;
    • привлечения зарубежных нефтесервисных организаций для участия в реализации инвестиционных проектов;
    • широкое внедрение в деятельность современных информационно-коммуникационных технологий с учетом зарубежного опыта, в том числе на основе реализации концепции «Цифровое месторождение»;
    • критическое изучение и оптимизация инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли с привлечением международных консалтинговых компаний.
  • составление финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами и проведение независимого внешнего аудита с привлечением международных компаний;
  • внедрение корпоративных стандартов раскрытия отчетности в соответствии с принципами и требованиями Международных стандартов по учету и отчетности (ISAR);
  • применение Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS), а также ежеквартальное составление и раскрытие финансовой отчетности по основным направлениям деятельности;
  • публикация отчетности, в том числе по экономическим, социальным и экологическим вопросам, в соответствии с Глобальной инициативой отчетностью (GRI);
  • получение корпоративного кредитного рейтинга при взаимодействии с международными рейтинговыми агентствами, финансовыми и юридическими консультантами;
  • внедрение в практику минимальных требований по уровню рентабельности продаж, активов, оборачиваемости активов и обязательств, а также других показателей, определяемых в соответствии с международной практикой;
  • внедрение международной системы учета, классификации и управления углеводородами и их запасами в соответствии с требованиями Системы управления углеводородными ресурсами (PRMS);
  • проведение аудита запасов углеводородного сырья в соответствии с международными стандартами;
  • привлечение иностранных инвестиций посредством выпуска и размещения долговых ценных бумаг на международных рынках капитала;

при содействии МФИ/ИПФО и международных консалтинговых компаний привлечение не позднее 2024 года инвесторов путем первичного (IPO) и вторичного публичного размещения (SPO) на национальном и международных фондовых рынках акций с сохранением доли государства в уставном капитале в размере не менее 51%.

Требования

В соответствии с Указом президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов» № УП-6096 от 27 октября 2020 года в конкурсе вправе участвовать международные специалисты, в том числе соотечественники.

Кандидаты должны отвечать следующим требованиям:

  • не работать в обществе и (или) в аффилированных лицах общества в течение последних трех лет;
  • не являться акционером общества и (или) учредителем (акционером, участником) аффилированных лиц общества;
  • не иметь гражданско-правовых отношений с крупным клиентом и (или) крупным поставщиком общества и (или) аффилированного лица общества (при этом крупным клиентом и крупным поставщиком признаются лица, с которыми имеется действующий договор на сумму свыше двух тысяч базовых расчетных величин);
  • не иметь каких-либо договоренностей с обществом и (или) аффилированными лицами общества, за исключением связанных с обеспечением выполнения задач и функций члена наблюдательного совета;
  • не являться супругом (супругой), родителем (усыновителем, удочерителем), ребенком (усыновленным, удочеренным), кровным или сводным братом или сестрой лица, которое является либо было в течение последних трех лет членом органов управления и внутреннего контроля общества и (или) аффилированных лиц общества;
  • не являться работником органа государственного управления или государственного предприятия;
  • иметь высшее образование в области нефти и газа, экономики, финансов, менеджмента, бизнеса и управления;
  • иметь опыт работы не менее 10 лет на руководящих должностях по вышеуказанным направлениям в крупных передовых нефтегазовых компаниях;
  • иметь международные сертификаты финансового аналитика либо документ, подтверждающий научную степень в области нефти и газа, экономики, финансов, менеджмента, бизнеса и управления;
  • понимать отрасли и рынка, специфики (производственных) процессов;
  • иметь опыт разработки и реализации стратегии, антикризисного управления;
  • не иметь судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;
  • знать английского и/или русского (знание узбекского языка приветствуется);
  • иметь соответствующие рекомендации/отзывы.

Обязанности

Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом АО «Узбекнефтегаз» в обязанности члена наблюдательного совета входит рассмотрение следующих вопросов:

  • определение приоритетных направлений деятельности общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;
  • созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров;
  • подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
  • определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
  • определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;
  • внесение на решение общего собрания акционеров вопросов внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
  • увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества, а также внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества;
  • определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;
  • принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
  • принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
  • принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;
  • утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;
  • внесение изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций), проспект эмиссии и утверждение их текста;
  • организация установления рыночной стоимости имущества;
  • установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;
  • избрание (назначение) членов правления общества (кроме его председателя), досрочное прекращение их полномочий (в том числе председателя);
  • назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;
  • утверждение порядка голосования от имени общества его представителей в органах управления предприятий и организаций акциями и долями которых владеет общество;
  • создание комитетов (рабочих групп) при наблюдательном совете и утверждение положений, определяющих порядок их деятельности;
  • утверждение годового бизнес-плана общества;
  • создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
  • пользование полученными документами исключительно в служебных целях;
  • принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;
  • дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;
  • дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
  • использование резервного и иных фондов общества;
  • создание филиалов и открытие представительств общества;
  • создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
  • принятие решения о совершении крупных сделок и сделок с аффилированными лицами общества;
  • заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях;
  • принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;
  • участие в деятельности наблюдательного совета в качестве его члена (в отдельных случаях допускается участие в обсуждении вопросов посредством информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, телефон и т. д.);
  • разработка стратегии общества и отрасли в целом;
  • анализ результатов деятельности исполнительного органа;
  • контроль достоверности финансовой информации, надежности системы финансового контроля и риск-менеджмента;
  • определение необходимого уровня мотивации руководства, проведение соответствующей мотивационной политики;
  • контроль эффективности системы предоставления информации, ее соответствие политике прозрачности;
  • иные обязанности, предусмотренные законодательством и внутренними документами общества.

Условия и процедура отбора

Все условия, включая оплату труда, транспорт, проживание и прочее, будут обсуждены индивидуально.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом АО «Узбекнефтегаз» члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров сроком на один год. Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченно.

Кандидаты, отвечающие вышеуказанным требованиям, должны отправить краткую мотивацию, резюме (CV) и документы, подтверждающие их соответствие установленным требованиям до 1 апреля 2021 года на электронный адрес: r.mamayusupov@ung.uz.

Единственным владельцем простых акций АО «Узбекнефтегаз» в лице Министерства финансов Республики Узбекистан будет определено, какие кандидаты будут приглашены на собеседование и утверждены.

Контактные лица для справок: Мамаюсупов Рахимберди (Департамент трансформации и операционной эффективности АО «Узбекнефтегаз»).

Телефон: (+998) 71−233−57−57.
Внутренний номер: 180.

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