АО «Узбекнефтегаз» начало свою работу в 1992 году. Деятельность общества направлена на добычу углеводородов, увеличение объема их добычи, переработку нефти и газа. Компания производит продукцию и поставляет ее на внутренний и внешний рынки. Также «Узбекнефтегаз» создает благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль.
Основными задачами АО «Узбекнефтегаз» являются:
- увеличение объемов добычи углеводородного сырья, включая природный и сжиженный газ, обеспечивающее полное удовлетворение потребностей отраслей экономики и населения, а также прибыльность компании, в том числе за счет:
- привлечения крупных мировых нефтегазовых компаний к добыче углеводородного сырья на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами на основе широко распространенных условий и механизмов вложений инвестиций;
- повышения операционной эффективности и оптимизации затрат предприятий нефтегазовой отрасли, а также снижения их долговой нагрузки с привлечением независимых международных экспертов;
- интенсификации добычи углеводородного сырья на разработанных месторождениях на основе современных технологий;
- привлечения зарубежных нефтесервисных организаций для участия в реализации инвестиционных проектов;
- широкое внедрение в деятельность современных информационно-коммуникационных технологий с учетом зарубежного опыта, в том числе на основе реализации концепции «Цифровое месторождение»;
- критическое изучение и оптимизация инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли с привлечением международных консалтинговых компаний.
- составление финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами и проведение независимого внешнего аудита с привлечением международных компаний;
- внедрение корпоративных стандартов раскрытия отчетности в соответствии с принципами и требованиями Международных стандартов по учету и отчетности (ISAR);
- применение Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS), а также ежеквартальное составление и раскрытие финансовой отчетности по основным направлениям деятельности;
- публикация отчетности, в том числе по экономическим, социальным и экологическим вопросам, в соответствии с Глобальной инициативой отчетностью (GRI);
- получение корпоративного кредитного рейтинга при взаимодействии с международными рейтинговыми агентствами, финансовыми и юридическими консультантами;
- внедрение в практику минимальных требований по уровню рентабельности продаж, активов, оборачиваемости активов и обязательств, а также других показателей, определяемых в соответствии с международной практикой;
- внедрение международной системы учета, классификации и управления углеводородами и их запасами в соответствии с требованиями Системы управления углеводородными ресурсами (PRMS);
- проведение аудита запасов углеводородного сырья в соответствии с международными стандартами;
- привлечение иностранных инвестиций посредством выпуска и размещения долговых ценных бумаг на международных рынках капитала;
при содействии МФИ/ИПФО и международных консалтинговых компаний привлечение не позднее 2024 года инвесторов путем первичного (IPO) и вторичного публичного размещения (SPO) на национальном и международных фондовых рынках акций с сохранением доли государства в уставном капитале в размере не менее 51%.
Требования
В соответствии с Указом президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов» № УП-6096 от 27 октября 2020 года в конкурсе вправе участвовать международные специалисты, в том числе соотечественники.
Кандидаты должны отвечать следующим требованиям:
- не работать в обществе и (или) в аффилированных лицах общества в течение последних трех лет;
- не являться акционером общества и (или) учредителем (акционером, участником) аффилированных лиц общества;
- не иметь гражданско-правовых отношений с крупным клиентом и (или) крупным поставщиком общества и (или) аффилированного лица общества (при этом крупным клиентом и крупным поставщиком признаются лица, с которыми имеется действующий договор на сумму свыше двух тысяч базовых расчетных величин);
- не иметь каких-либо договоренностей с обществом и (или) аффилированными лицами общества, за исключением связанных с обеспечением выполнения задач и функций члена наблюдательного совета;
- не являться супругом (супругой), родителем (усыновителем, удочерителем), ребенком (усыновленным, удочеренным), кровным или сводным братом или сестрой лица, которое является либо было в течение последних трех лет членом органов управления и внутреннего контроля общества и (или) аффилированных лиц общества;
- не являться работником органа государственного управления или государственного предприятия;
- иметь высшее образование в области нефти и газа, экономики, финансов, менеджмента, бизнеса и управления;
- иметь опыт работы не менее 10 лет на руководящих должностях по вышеуказанным направлениям в крупных передовых нефтегазовых компаниях;
- иметь международные сертификаты финансового аналитика либо документ, подтверждающий научную степень в области нефти и газа, экономики, финансов, менеджмента, бизнеса и управления;
- понимать отрасли и рынка, специфики (производственных) процессов;
- иметь опыт разработки и реализации стратегии, антикризисного управления;
- не иметь судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;
- знать английского и/или русского (знание узбекского языка приветствуется);
- иметь соответствующие рекомендации/отзывы.
Обязанности
Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом АО «Узбекнефтегаз» в обязанности члена наблюдательного совета входит рассмотрение следующих вопросов:
- определение приоритетных направлений деятельности общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;
- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров;
- подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
- определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;
- внесение на решение общего собрания акционеров вопросов внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества, а также внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества;
- определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;
- принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;
- внесение изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций), проспект эмиссии и утверждение их текста;
- организация установления рыночной стоимости имущества;
- установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;
- избрание (назначение) членов правления общества (кроме его председателя), досрочное прекращение их полномочий (в том числе председателя);
- назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;
- утверждение порядка голосования от имени общества его представителей в органах управления предприятий и организаций акциями и долями которых владеет общество;
- создание комитетов (рабочих групп) при наблюдательном совете и утверждение положений, определяющих порядок их деятельности;
- утверждение годового бизнес-плана общества;
- создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
- пользование полученными документами исключительно в служебных целях;
- принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;
- дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;
- дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов общества;
- создание филиалов и открытие представительств общества;
- создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- принятие решения о совершении крупных сделок и сделок с аффилированными лицами общества;
- заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях;
- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;
- участие в деятельности наблюдательного совета в качестве его члена (в отдельных случаях допускается участие в обсуждении вопросов посредством информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, телефон
и т. д.);
- разработка стратегии общества и отрасли в целом;
- анализ результатов деятельности исполнительного органа;
- контроль достоверности финансовой информации, надежности системы финансового контроля и риск-менеджмента;
- определение необходимого уровня мотивации руководства, проведение соответствующей мотивационной политики;
- контроль эффективности системы предоставления информации, ее соответствие политике прозрачности;
- иные обязанности, предусмотренные законодательством и внутренними документами общества.
Условия и процедура отбора
Все условия, включая оплату труда, транспорт, проживание и прочее, будут обсуждены индивидуально.
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом АО «Узбекнефтегаз» члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров сроком на один год. Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченно.
Кандидаты, отвечающие вышеуказанным требованиям, должны отправить краткую мотивацию, резюме (CV) и документы, подтверждающие их соответствие установленным требованиям до 1 апреля 2021 года на электронный адрес: r.mamayusupov@ung.uz.
Единственным владельцем простых акций АО «Узбекнефтегаз» в лице Министерства финансов Республики Узбекистан будет определено, какие кандидаты будут приглашены на собеседование и утверждены.
Контактные лица для справок: Мамаюсупов Рахимберди (Департамент трансформации и операционной эффективности АО «Узбекнефтегаз»).
Телефон: (+998) 71−233−57−57.
Внутренний номер: 180.
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