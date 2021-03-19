АО «Узбекнефтегаз» начало свою работу в 1992 году. Деятельность общества направлена на добычу углеводородов, увеличение объема их добычи, переработку нефти и газа. Компания производит продукцию и поставляет ее на внутренний и внешний рынки. Также «Узбекнефтегаз» создает благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль.

Основными задачами АО «Узбекнефтегаз» являются:

увеличение объемов добычи углеводородного сырья, включая природный и сжиженный газ, обеспечивающее полное удовлетворение потребностей отраслей экономики и населения, а также прибыльность компании, в том числе за счет: привлечения крупных мировых нефтегазовых компаний к добыче углеводородного сырья на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами на основе широко распространенных условий и механизмов вложений инвестиций; повышения операционной эффективности и оптимизации затрат предприятий нефтегазовой отрасли, а также снижения их долговой нагрузки с привлечением независимых международных экспертов; интенсификации добычи углеводородного сырья на разработанных месторождениях на основе современных технологий; привлечения зарубежных нефтесервисных организаций для участия в реализации инвестиционных проектов; широкое внедрение в деятельность современных информационно-коммуникационных технологий с учетом зарубежного опыта, в том числе на основе реализации концепции «Цифровое месторождение»; критическое изучение и оптимизация инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли с привлечением международных консалтинговых компаний.

составление финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами и проведение независимого внешнего аудита с привлечением международных компаний;

внедрение корпоративных стандартов раскрытия отчетности в соответствии с принципами и требованиями Международных стандартов по учету и отчетности (ISAR);

применение Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS), а также ежеквартальное составление и раскрытие финансовой отчетности по основным направлениям деятельности;

публикация отчетности, в том числе по экономическим, социальным и экологическим вопросам, в соответствии с Глобальной инициативой отчетностью (GRI);

получение корпоративного кредитного рейтинга при взаимодействии с международными рейтинговыми агентствами, финансовыми и юридическими консультантами;

внедрение в практику минимальных требований по уровню рентабельности продаж, активов, оборачиваемости активов и обязательств, а также других показателей, определяемых в соответствии с международной практикой;

внедрение международной системы учета, классификации и управления углеводородами и их запасами в соответствии с требованиями Системы управления углеводородными ресурсами (PRMS);

проведение аудита запасов углеводородного сырья в соответствии с международными стандартами;

привлечение иностранных инвестиций посредством выпуска и размещения долговых ценных бумаг на международных рынках капитала;

при содействии МФИ/ИПФО и международных консалтинговых компаний привлечение не позднее 2024 года инвесторов путем первичного (IPO) и вторичного публичного размещения (SPO) на национальном и международных фондовых рынках акций с сохранением доли государства в уставном капитале в размере не менее 51%.

Требования

В соответствии с Указом президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов» № УП-6096 от 27 октября 2020 года в конкурсе вправе участвовать международные специалисты, в том числе соотечественники.

Кандидаты должны отвечать следующим требованиям:

не работать в обществе и (или) в аффилированных лицах общества в течение последних трех лет;

не являться акционером общества и (или) учредителем (акционером, участником) аффилированных лиц общества;

не иметь гражданско-правовых отношений с крупным клиентом и (или) крупным поставщиком общества и (или) аффилированного лица общества (при этом крупным клиентом и крупным поставщиком признаются лица, с которыми имеется действующий договор на сумму свыше двух тысяч базовых расчетных величин);

не иметь каких-либо договоренностей с обществом и (или) аффилированными лицами общества, за исключением связанных с обеспечением выполнения задач и функций члена наблюдательного совета;

не являться супругом (супругой), родителем (усыновителем, удочерителем), ребенком (усыновленным, удочеренным), кровным или сводным братом или сестрой лица, которое является либо было в течение последних трех лет членом органов управления и внутреннего контроля общества и (или) аффилированных лиц общества;

не являться работником органа государственного управления или государственного предприятия;

иметь высшее образование в области нефти и газа, экономики, финансов, менеджмента, бизнеса и управления;

иметь опыт работы не менее 10 лет на руководящих должностях по вышеуказанным направлениям в крупных передовых нефтегазовых компаниях;

иметь международные сертификаты финансового аналитика либо документ, подтверждающий научную степень в области нефти и газа, экономики, финансов, менеджмента, бизнеса и управления;

понимать отрасли и рынка, специфики (производственных) процессов;

иметь опыт разработки и реализации стратегии, антикризисного управления;

не иметь судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;

знать английского и/или русского (знание узбекского языка приветствуется);

иметь соответствующие рекомендации/отзывы.

Обязанности

Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом АО «Узбекнефтегаз» в обязанности члена наблюдательного совета входит рассмотрение следующих вопросов:

определение приоритетных направлений деятельности общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;

созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров;

подготовка повестки дня общего собрания акционеров;

определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

внесение на решение общего собрания акционеров вопросов внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества, а также внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества;

определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;

принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;

внесение изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций), проспект эмиссии и утверждение их текста;

организация установления рыночной стоимости имущества;

установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;

избрание (назначение) членов правления общества (кроме его председателя), досрочное прекращение их полномочий (в том числе председателя);

назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;

утверждение порядка голосования от имени общества его представителей в органах управления предприятий и организаций акциями и долями которых владеет общество;

создание комитетов (рабочих групп) при наблюдательном совете и утверждение положений, определяющих порядок их деятельности;

утверждение годового бизнес-плана общества;

создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

пользование полученными документами исключительно в служебных целях;

принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;

дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

использование резервного и иных фондов общества;

создание филиалов и открытие представительств общества;

создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

принятие решения о совершении крупных сделок и сделок с аффилированными лицами общества;

заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

участие в деятельности наблюдательного совета в качестве его члена (в отдельных случаях допускается участие в обсуждении вопросов посредством информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, телефон и т. д. );

); разработка стратегии общества и отрасли в целом;

анализ результатов деятельности исполнительного органа;

контроль достоверности финансовой информации, надежности системы финансового контроля и риск-менеджмента;

определение необходимого уровня мотивации руководства, проведение соответствующей мотивационной политики;

контроль эффективности системы предоставления информации, ее соответствие политике прозрачности;

иные обязанности, предусмотренные законодательством и внутренними документами общества.

Условия и процедура отбора

Все условия, включая оплату труда, транспорт, проживание и прочее, будут обсуждены индивидуально.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом АО «Узбекнефтегаз» члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров сроком на один год. Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченно.

Кандидаты, отвечающие вышеуказанным требованиям, должны отправить краткую мотивацию, резюме (CV) и документы, подтверждающие их соответствие установленным требованиям до 1 апреля 2021 года на электронный адрес: r.mamayusupov@ung.uz.

Единственным владельцем простых акций АО «Узбекнефтегаз» в лице Министерства финансов Республики Узбекистан будет определено, какие кандидаты будут приглашены на собеседование и утверждены.

Контактные лица для справок: Мамаюсупов Рахимберди (Департамент трансформации и операционной эффективности АО «Узбекнефтегаз»).

Телефон: (+998) 71−233−57−57.

Внутренний номер: 180.

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