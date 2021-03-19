Страхование — это защита имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий за счет денежных фондов. Они формируются из уплачиваемых потребителями страховых взносов.

Страхование начинается тогда, когда физическое или юридическое лицо заключает соглашение со страховой компанией. В нем говорится, что компания возместит или сама устранит ущерб, либо выплатит определенную денежную компенсацию, если произойдет определенный случай. Страховая компания сделает это не бесплатно, а за определенную сумму денег.

История страхования

Принято считать, что страхование в современном виде зародилось в XV веке в Великобритании. На самом же деле страхование возникло на ранних этапах развития человеческого общества. В Вавилонии, Древней Греции и Римской империи было внедрено так называемое взаимное страхование. Это вид страхования, когда образовывалась группа людей и они создавали фонд для помощи друг другу в покрытии определенных расходов и убытков.

В период с X по XIII века страхование стали осуществлять цехи и гильдии торговцев. Постепенно цеховое страхование перешло к более совершенной форме создания страховых денежных фондов путем уплаты регулярных страховых взносов. В середине XIV века в Италии появилось одно из первых сообществ, которое занималось морским страхованием в коммерческих целях.

Активное развитие страхования

Во второй половине XV века, когда европейцы начали активно осваивать новые земли, страхование начало бурно развиваться. Всплеск судоходства и международной торговли выявили новые опасности. Это послужило к формированию первых профессиональных страховщиков — аналогов современных страховых компаний.

Еще одним существенным толчком к развитию страхования имущества от огня стал Большой лондонский пожар 1666 года, уничтоживший более 13 тысяч зданий в центре Лондона. Именно после этого трагического события была учреждена первая в мире страховая компания, осуществлявшая страхование от огня.

Страхование — это финансовая защита и инструмент, который поможет сберечь накопленный капитал. Страховая компания не сможет предотвратить несчастные случаи, но поможет разделить риски, возместить расходы на покрытие ущерба и убытков. К примеру, автомобильная авария — это неприятно во всех смыслах. Быть виновником аварии вдвойне неприятно. Потому что надо чинить и свою, и чужую машину. А наличие обязательного автострахования поможет возместить определенную часть ущерба, не тратя собственные сбережения.

Пожар в доме — это очень плохо. Восстановительные работы, ремонт и покупка новых вещей требуют больших трат. А если есть полис, то страховая компания покроет определенную часть затрат на ремонт.

Также страхование возмещает ущерб при получении травм. Медицинские расходы можно покрыть при наличии страхового полиса.

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