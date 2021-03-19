Сопредседатель и член «Кокуса по Узбекистану» конгрессмены Трент Келли и Дон Бэкон 16 марта впервые внесли на рассмотрение комитетов Палаты представителей США по иностранным делам и по путям и средствам законопроект о прекращении применения поправки «Джексона-Вэника» в отношении Узбекистана, сообщило ИА «Дунё».

Поправка Джексона-Вэника — поправка 1974 года к «Закону о торговле» США, ограничивающая торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека. После распада СССР действие поправки автоматически распространилось на все страны СНГ, включая Узбекистан. В ней предусмотрено применение дискриминационных тарифов и сборов в отношении товаров, импортируемых в США из стран с нерыночной экономикой, а также запрет на предоставление государственных кредитов и кредитных гарантий. В отношении Узбекистана сейчас применяется временное освобождение из-под действия поправки, которое подлежит ежегодному пересмотру в ходе слушаний в Конгрессе США.

В ходе слушаний законодатели призвали членов Конгресса вывести Узбекистан из-под действия этого акта. Конгрессмены отметили, что «документ отражает реалии прошлого века» и не должен быть применен к странам региона, в том числе Узбекистану.

Трент Келли сказал, что Узбекистан за последние годы добился существенного прогресса в реализации программы демократических реформ в стране и выполнении требований, предусмотренных поправкой Джексона-Вэника.

В свою очередь, Дон Бэкон подчеркнул: с учетом того, что Узбекистан подал заявку на вступление во Всемирную торговую организацию, сохранение действия поправки недопустимо, особенно учитывая, что положения акта и предоставляемый в рамках ВТО торговый режим противоречат друг другу.

Посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов 25 марта проведет брифинг для представителей обеих палат Конгресса США «с целью доведения объективной и всесторонне аргументированной позиции» Узбекистана по данной поправке и побуждения парламентариев поддержать инициативу Трента Келли и Дона Бэкона.

По информации посольства Узбекистана, во внесенном законодателями акте содержится предложение о предоставлении «режима нормальных торговых отношений» применительно к товарам, произведенным в Узбекистане. Как ожидается, после выдвижения инициативы о прекращении применения поправки Джексона-Вэника в отношении Узбекистана, Комитет по иностранным делам рассмотрит документ и по итогам тщательного изучения, как ожидается, одобрит его. Далее документ будет направлен в Сенат для утверждения, после чего его внесут в Белый дом для подписания президентом США Джозефом Байденом.