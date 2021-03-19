Ташкентская область может быть разделена на две части. Об этом на сессии регионального кенгаша народных депутатов в пятницу в Нурафшане сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Скажу вам один секрет. Я принёс карту. Хочу разделить Ташкентскую область на две части. Сразу все замолчали. Понимаю, что это вам не нравится. Хочу разделить, у меня такое право есть по Конституции. Я вношу предложение, Олий Мажлис рассматривает», — сказал глава государства.

«Не обижайтесь, но у вас (местных депутатов, старейшин и других руководителей — ред.) не получается объединиться, нет единства», — отметил он.

«Со словами старейшины из Ангрена не считаются в Бекабаде. Слова старейшин из Бекабада не принимают в Чиназе… Будут две компактные области… Правда, управлять 22 регионами непросто. Но я ещё думаю об этом», — добавил Шавкат Мирзиёев.

Он сообщил, что пригласил Закира Алматова (бывший глава МВД, ныне — советник министра внутренних дел), который «лучше всех знает Ташкентскую область», чтобы помочь хокиму «объединить» область.

«Когда я говорю о депутатах, районные, городские и областные кенгаши народных депутатов должны проснуться. Они должны мне сказать честно: или разделите [область], или мы будем едины… Я каждый день думаю об этом. Думаю, какой путь лучше для интересов народа», — заявил президент.

Напомним, город Нурафшан (бывший Тойтепа) летом 2017 года был определен административным центром Ташкентской области (ранее у области не было административного центра). Сюда из центра Ташкента был переведен хокимият области. Сейчас реализуется проект полной перестройки города. Сообщалось о планах сделать Нурафшан первым «умным» городом Узбекистана.