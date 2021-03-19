В центре столицы на территории двух берегов канала Бурджар реализуется проект пространства для досуга и бизнеса — Seoul Mun.

Концептуально новый проект коммерческого пространства имеет выгодное расположение. Доступ на территорию торгово-досугового центра, а также к каждому магазину тщательно продуман. Вдоль 700-метровой береговой линии возводятся три уровня. Благодаря такому решению витрины хорошо просматриваются как с прогулочных аллей, так и со стороны дороги.





Коммерческая недвижимость Seoul Mun обладает множеством исключительных характеристик: от концепции и инфраструктуры до продуманной мировыми экспертами системы категорий торговых точек. Планировки от 15 до 1000 кв. м позволят выбрать пространство, максимально подходящее для потребностей бизнеса.

Высота потолков — это один из важнейших параметров, определяющий функциональность и практичность дальнейшей эксплуатации недвижимости.

В Seoul Mun в зависимости от типа и уровня высота потолков достигает 6,5 м. Благодаря этому владельцы недвижимости могут увеличить полезную площадь в два раза. Наглядный тому пример — шоурум коммерческого помещения, открытый в офисе продаж Dream City Development.





Исходная площадь помещения из 78 кв. м преобразована в 130 кв. м полезной площади. Шестиметровая высота потолков позволила реализовать дизайн-проект с двумя полноценными уровнями. В результате увеличенная вдвое полезная площадь поможет получать в два раза больше выгоды от приобретенной недвижимости.





Dream City Development реализует надежные проекты, в которых эффективность использования и рентабельность каждого квадратного метра для инвесторов стоит на первом месте.

Seoul Mun — высокодоходная инвестиция.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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