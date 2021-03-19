Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру, заявил глава организации Дэйна Уайт.

«Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг», — написал он в Twitter.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года после победы над Джастином Гэтжи в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби, передаёт РИА Новости. Своё решение он объяснил тем, что обещал матери завершить бойцовскую карьеру.

После заявления спортсмена Дэйна Уайт неоднократно пытался вернуть его в спорт. В начале марта Дэйна Уайт встретился со спортсменом по поводу его карьеры и предложил провести ему бой в сентябре.

Титул чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов завоевал в 2018 году. Он трижды защищал его в поединках против Коннора Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гэтжи. На его счету 29 боёв и ни одного поражения.