В пятницу в социальных сетях появилась информация о том, что нескольких журналистов в Ташкенте вызвали в правоохранительные органы для «профилактической беседы».

Главный редактор издания Daryo.uz Мухрим Аъзамходжаев опроверг эту информацию. По его словам, про него распространились «неверные слухи и новости», когда он собрался устроить «диджитал детокс» (отдых от цифровых устройств).

«Прошу не распространять непроверенную, ложную информацию, потому что после того, как я включил телефон, я начал получать бесчисленное количество звонков. Прошу прощения у всех, что не могу всем ответить. Не нужно заставлять людей беспокоиться. В первую очередь, я сам прошу прощения, что заставил вас переживать, а также прошу других поспешно не распространять информацию», — заявил он.

Три независимых друг от друга источника «Газеты.uz» сообщили, что журналистов и блогеров Мухрима Аъзамходжаева и Кахрамона Асланова всё же приглашали в правоохранительные органы. С чем это может быть связано, узнать не удалось.

«Газете.uz» также стало известно, что в правоохранительные органы был приглашён руководитель Kun.uz Максуд Аскаров. Причина также не известна. «Газета.uz» не удалось связаться с ним самим или получить ответ от редакции издания.

В пресс-службе ГУВД заявили, что «органы внутренних дел не имеют никакого отношения» к предполагаемому вызову журналистов. В пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана сказали, что не владеют информацией.