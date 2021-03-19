На сайте размещен проектный опыт и актуальные данные о решениях и услугах «Инфосистемы Джет», которые компания предлагает в Узбекистане. Также на нем представлены ответы на часто задаваемые вопросы. В их числе информация о компании, работающей в Ташкенте под схожим названием, но не имеющей отношения к крупному российскому интегратору «Инфосистемы Джет» и его компетенциям.

Jet Infosystems Central Asia продолжает активно развивать бизнес в регионе. С момента открытия официального представительства в 2018 году выручка от проектов, реализованных в Узбекистане, увеличилась в два раза. Среди крупнейших контрактов — комплексный аутсорсинг Beeline Uzbekistan, внедрение системы маршрутизации сигнальных сообщений DSR. Благодаря ей абоненты в роуминге могут подключаться к LTE.

Также в число крупных проектов компании в Узбекистане вошли техническая поддержка Ucell и Mobiuz и запуск нового мобильного виртуального оператора.

«Мы намерены продолжать завоевывать рынок в регионе. И запуск сайта — важный шаг на пути к более эффективной коммуникации с нашими заказчиками и компаниями, которые пока нас не знают. В России мы находимся в пятерке лидеров рынка и являемся признанным №1 по профессиональному уровню компании. Мы готовы делиться нашим опытом и делать уникальные проекты для Узбекистана, которые выведут цифровую зрелость региона на новый уровень», — отмечает Роман Егорченков, директор по развитию бизнеса в странах СНГ «Инфосистемы Джет».

«Инфосистемы Джет» — одна из крупнейших IT-компаний в России. С 1991 года работает на рынке системной интеграции, реализуя сложные проекты в масштабах всей страны. Штат насчитывает более 1,8 тысячи сотрудников.

Компания располагает более 10 офисами и представительствами в России и СНГ. Она ведет проекты и в других странах.

Компания «Инфосистемы джет» входит в:

ТОП-500 крупнейших компаний России по версии РБК, 2020 г.;

ТОП-10 крупнейших IT-компаний по версии «Эксперт РА» 2020 г.;

ТОП-5 поставщиков IT-услуг России по версии «Эксперт РА», 2020 г.;

ТОП-3 крупнейших интеграторов России в сфере защиты информации по версии CNews Analytics, 2020 г.

Компания также является «Лидером на рынке IT-аутсорсинга в России» по версии IDC, 2019 г., «Номером один среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров» по версии CNews Analytics, 2020 г.

Основные направления деятельности «Инфосистемы Джет»:

проектирование и внедрение вычислительных комплексов, сетевой инфраструктуры, инженерных систем и мультимедиа;

заказная разработка, внедрение и сопровождение программных решений и бизнес-приложений enterprise-уровня;

обеспечение информационной безопасности, IT-аутсорсинг и техническая поддержка.

Jet Infosystems Central Asia — официальное представительство IT-компании «Инфосистемы Джет», которая вот уже 30 лет ежегодно реализует более тысячи IT-проектов в России, странах СНГ и дальнем зарубежье.

Официальное представительство работает с 2018 года и оказывает локальным заказчикам полный комплекс услуг и компетенций интегратора, авторизованного ведущими мировыми производителями в сфере построения и поддержки IT-систем различной сложности, а также в области IT-консалтинга.

Сайт: jet.su

Сайт представительства: jetinfosystems.uz

Также новости компании опубликованы на habr.com

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