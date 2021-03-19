Утром 18 марта на территории Кибрайского района Ташкентской области произошло дорожно-транспортное происшествия с участием пяти автомобилей. Информация об этом появилась в социальных сетях, её подтвердило ГУБДД МВД Узбекистана.

По данным управления, в аварию попали Matiz, Cobalt, Damas, «ВАЗ-2106» и Nexia. Пострадавших нет. Ведётся следствие.

В сообщении не говорится в возможных причинах происшествия, однако по опубликованным в интернете видеороликам видно, что дорога покрыта тонкой коркой льда. Читатели сообщили «Газете.uz», что дорога была вымыта ночью. Кроме того, утром в районе наблюдался сильный туман.

Отметим, что в этот день регион посетил президент Шавкат Мирзиёев.