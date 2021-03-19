Президент Садыр Жапаров в своем интервью «Радио Азаттык» сообщил, что некоторые объекты могут быть переданы под управление Китая, если страна не погасит государственный долг перед ней.

Он пояснил, что, согласно договоренностям между странами, если Кыргызстан не выплатит кредит китайскому Экспортно-импортному банку, то Китай получит в управление крупные инфраструктурные объекты. Речь идёт о крупнейшей тепловой электростанции в Кыргызстане — ТЭЦ Бишкек, альтернативную трассу «Север-Юг» и ЛЭП «Датка-Кемин».

«Мы же брали деньги на эти проекты. Были подписаны соглашения, согласно которым управление объектами в случае невыплаты переходит другой стороне. Если этого не хватит, у них есть право и на другие объекты», — сказал президент, но не уточнил, какие именно объекты.

По его словам, прежним властям следовало составить договоры с более щадящими условиями.

«Но выплаты по внешнему долгу идут по графику. В 2020 году до 31 декабря мы должны были выплатить 30 млн долларов. Мы их выплатили, нашли источники. У нас есть надежные источники, за счет которых мы легко выплатим и в этом году», — заявил Садыр Жапаров.

При этом он назвал «секретной» информацию о планах погашения долга.

Кыргызстан и кредиты Китая

По данным Kloop, строительство линии электропередач «Датка-Кемин» завершилось в 2015 году. На реализацию этого проекта Кыргызстан взял 390 млн долларов под 2% годовых и сроком на 20 лет у китайского «Эксимбанка». Кыргызстан и «Эксимбанк» подписали это кредитное соглашение в 2012 году.

Кредит Кыргызстан взял и на модернизацию столичной ТЭЦ. Тогда Китай выделил властям страны 386 млн.

По договору Кыргызстан должен в итоге вернуть около 500 млн, считая проценты по кредиту. Модернизацию проводила китайская компания TBEA, которая сама покупала оборудование и выбирала субподрядчиков для проекта, пишет издание.

Соглашение о модернизации ТЭЦ Бишкека заключили в 2013 году, а сам проект завершили в 2017 году. В итоге всего через год после завершения реконструкции на ТЭЦ Бишкека произошла авария. После этого на скамье виновных оказались ряд чиновников, связанных с соглашением, в том числе и Сапар Исаков, который при президенте Алмазбеке Атамбаеве занимал пост премьер-министра.

Еще один крупный кредит Кыргызстан получил от Китая на строительство альтернативной дороги «Север-Юг», ведущей из Бишкека в Ош. Жогорку Кенеш еще в 2013 году одобрил кредитное соглашение с Китаем о строительстве дороги. Общая стоимость строительства обойдется Кыргызстану в 850 млн долларов, кредит почти в 400 млн долларов страна уже получила, уточняет Kloop.

Кроме Китая, кредит на строительство этой дороги выделили Азиатский и Исламский банки развития. Основным подрядчиком выступает China Road & Bridge Corporation.

На 31 августа 2020 года государственный долг Кыргызстана составил около 4,5 млрд долларов, из них 3,9 млрд долларов — внешний долг. При этом 2,1 млрд долларов (42,5%) приходится на кредиты Эксимбанка Китая. Госдолг страны составляет 64,9% к прогнозному ВВП на текущий год.

Ранее сообщалось, что Узбекистан и Казахстан будут оказывать экономическую и гуманитарную помощь кыргызскому народу.