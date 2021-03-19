Государственный бюджет Узбекистана недополучил около 38 млрд сумов после отмены 1 августа акциза на импорт легковых автомобилей, следует из отчёта Министерства финансов (.pdf).

По данным Минфина, до 1 августа поступления акцизного налога (ТН ВЭД 8701−8704) составили 41 млрд сумов.

В 2020 году импорт автомобилей составил 475,1 млн долларов, что на 7,9% больше, чем в 2019 году.

Ранее Norma.uz подсчитали, что цены на импортируемые легковые автомобили за счёт отмены акцизного налога немного снизятся, несмотря на введение утилизационного сбора.

Минфин также посчитал, что поступления по таможенной пошлине увеличились с 1,8 трлн сум в 2018 году до 3,6 трлн сум в 2020 году. Увеличение поступлений обусловлено отменой отдельных льгот в 2019 году, а также окончанием срока действия ранее предоставленных.

На рост поступлений повлияло также увеличение с 1 января 2020 года ставок таможенной пошлины. В частности, Минфин отметил поступления от импорта грузовых автомобилей (192,6 млрд сум) и шин (119,2 млрд сумов).