Вакцину от коронавируса ZF-2001, разработанную Институтом микробиологии при Академии наук Китая и произведенную компанией Zhifei Longcom Biopharmaceutical, власти Китая одобрили к экстренному применению. Об этом со ссылкой на Reuters сообщило Министерство здравоохранения Узбекистана.

Третья фаза клинических испытаний вакцины проводилась с конца прошлого года в Китае, Узбекистане, Пакистане, Эквадоре и Индонезии. В ходе полного курса тестирования препарата серьёзные побочные последствия не зафиксированы, говорится в сообщении.

За активное участие в испытаниях вакцины китайские учёные признали узбекских коллег в качестве соавторов в её разработке. На территории Узбекистана препарат был зарегистрирован под названием ZF-UZ-VAC 2001, а партнёром по его производству была определена компания Jurabek Laboratories.