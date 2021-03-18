Президент Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Эшонобод Чиназского района Ташкентской области, сообщила пресс-служба главы государства.

В махалле с населением более 3000 человек для улучшения условий жизни в рамках программы «Обод кишлок» были отремонтированы дома, школы, дороги и коммунальные сети, построен современный дворец культуры, говорится в сообщении.

Глава государства побеседовал с жителями этой многонациональной махалли.





«Цель моего приезда — создание современных условий и в Ташкентской области, — сказал президент. — Население области составляет немногим меньше 3 миллионов человек, 150 тысяч из них — безработные. Вот почему нам следует найти „точки роста“ в каждой махалле, определить ответственных за их задействование, выделить необходимые средства и обеспечить людей работой. Необходимо улучшить снабжение питьевой водой, электричеством, дороги, образование и другие условия. На эти цели, для крупных и средних проектов области будет выделено 119 трлн сумов. Ни один регион еще не ставил перед собой цели такого масштаба».

«На самом деле в Чиназском районе не должно быть безработных, — продолжил Шавкат Мирзиёв. — Здесь много земли, трудолюбивый народ. В каждом доме, на каждой улице должна быть культура. Действуя так, как говорят у нас в народе, — яблоко, пади, в рот попади, — результата не достичь. Нам нужно действовать сплоченно. Если мы хотим перемен, мы все должны изменить наше сознание».

В махалле открыты филиал центра государственных услуг, отделение банка, медицинский пункт и швейное предприятие «Кужакент текстил груп». Президент ознакомился с работой последнего.





Здесь в две смены работают 500 женщин. За последние полтора месяца коллективу удалось поставить на экспорт готовую одежду на 100 тысяч долларов. В учебном центре при предприятии швейному делу обучаются 200 человек.

Президент поручил оказать содействие предпринимателям, в том числе в вопросах выделения зданий и средств, и принять меры по увеличению числа таких малых предприятий и обеспечению занятости 3000 женщин.