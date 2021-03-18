Перебалансировка сети по перераспределению частот называется рефармингом. Она подразумевает использование действующих у мобильного оператора частот под более актуальные потребности.

В частности, сеть 4G LTE может работать не только на собственных диапазонах (800 МГц, 850 МГц, 2600 МГц), но и использовать ресурсы уже достаточно развитых 2G/3G (900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц). В результате рефарминг позволяет мобильному оператору обеспечить покрытие LTE там, где раньше были только 2G/3G. Процесс включает полноценную модернизацию оборудования, которое должно отвечать необходимым техническим параметрам.

Работы по рефармингу проводятся Mobiuz в соответствии с «Концепцией развития мобильного оператора на 2019−2021 годы». Они имеют стратегическое значение для дальнейшего технического совершенствования компании. В первую очередь, речь идет об охвате качественной связью и мобильным интернетом отдаленных сел и регионов. В разрезе городов и районных центров это также приведет к увеличению емкости сетей для обслуживания большего количества абонентов.

За 2,5 месяца 2021 года Mobiuz осуществил рефарминг свыше 700 базовых станций во всех регионах страны. К примеру, в Хорезмской области модернизировано 116 базовых станций, в Андижанской — 89, в Кашкадарьинской — 69, в Республике Каракалпакстан — 66.

«Mobiuz уже имеет положительный опыт перераспределения GSM-частот в диапазоне 1800 МГц под нужды сети LTE. При этом мы уделяем большое внимание именно стандарту LTE 1800, так как он является одним из популярных в мире — его поддерживает свыше 90% LTE-устройств. Он сочетает большой радиус действия и хорошую скорость мобильного интернета. Таким образом, в результате рефарминга нам удалось существенно улучшить покрытие сети в регионах и увеличить пропускную способность интернета», — отметил заместитель генерального директора Mobiuz по технике и IT Абдурахмон Абдурахманов.

Вместе с тем, Mobiuz активно ведет работы по строительству и запуску новых технических объектов. В рамках освоения льготного кредита Китайской Народной Республики Mobiuz запустит в этом году более тысячи базовых станций, в том числе ожидается установка пилотных 5G-станций в Ташкенте.

Информацию о новых базовых станциях с указанием адресов компания Mobiuz регулярно размещает на своем Telegram-канале.

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