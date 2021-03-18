На территорию Узбекистана 19−20 марта через Каспийское море осуществится вторжение влажной и прохладной воздушной массы, сформировавшейся над районами Кавказа, сообщил Узгидромет.

В четверг-субботу местами по республике ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, 18−19 марта возможны порывы до 23−28 м/с.

20 марта по территории республики пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы, в горах осадки (дождь, снег), местами сильные. По Каракалпакстану, Хорезмской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областям без осадков.

Температура воздуха в субботу составит ночью и днём +10…+15 градусов.



