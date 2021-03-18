В Лос-Анджелесе 10−15 марта прошёл VI ежегодный Всемирный фестиваль азиатского кино (AWFF). Организаторы показывают лучшие фильмы для признания и привлечения внимания высокого уровня кинематографистов из 50 стран региона для укрепления связи между азиатскими и голливудскими киноиндустриями, сообщило «Узбеккино»

Приз — «Снежный барс» — от имени аудитории присудили картине «Две тысячи песен Фариды». Фильм был снят Fox Music Cinema по заказу «Узбеккино».

Автором сценария и режиссёром является Ёлкин Туйчиев, оператором-постановщиком — Баходир Юлдашев, художником-постановщиком — Бектош Раджабов, директором — Шавкат Ризаев. В ролях снялись Бахром Матчонов, Юлдуз Ражабова, Эльмира Рахимжонова, Маржона Улжаева, Санобар Хакназарова, Нодира Хожикулиева и другие.

По данным издания 24.kg,"Снежный барс" за лучший фильм присуждён киноленте «Зиндаги тамаша» (режиссёр Сармад Султан Хусат, Пакистан, 2019). Специальный приз жюри присуждён фильму «Лучшие дни» (режиссёр Дерек Цанг, Гонконг, 2019).

Награда за лучшую женскую роль присуждена актрисе Dongyou Zhou за исполнение главной роли в фильме «Лучшие дни». «Снежный барс» за лучшую мужскую роль присуждён актёру Арифу Хасану за исполнение главной роли в фильме «Зиндаги тамаша».

Жюри приняло решение отметить призом за исключительность женский актёрский ансамбль в фильме «Настоящие матери» (Япония, 2020).