Президент Узбекистана подписал постановление «О мерах по дальнейшему внедрению рыночных механизмов в процессы реализации высоколиквидных и монопольных товаров». Документ опубликовало «Народное слово».

Постановление принято «в целях недопущения искусственного завышения цен на высоколиквидные и монопольные товары на внутреннем рынке недобросовестными субъектами предпринимательства, создания дефицита и ажиотажного спроса, упразднения элементов системы распределения и дальнейшей активизации биржевых торгов».

С 15 июня следующие товары будут реализовываться на внутреннем рынке исключительно на биржевых торгах:

1) произведенные предприятиями-монополистами и юрлицами с госдолей 50% и более, а также юрлицами, в уставном фонде которых 50 и более процентов принадлежит юрлицу с госдолей 50%:

поливинилхлорид (ПВХ) и формалин — всем покупателям;

потребительский этиловый спирт — производителям, имеющим лицензии и сертификаты соответствия;

технический этиловый спирт — всем покупателям;

серебро — производителям ювелирных изделий;

2) до 1 января 2022 года произведенные юридическими лицами — немонополистами и юрлицами с госдолей менее 50%, либо юрлицами, не имеющими доли государства:

цемент — не менее 50% от объема производства;

семена хлопчатника, хлопковое масло и переработанные отходы семян (шрот, шелуха) — 100% от объема производства;

Напомним, в марте первый вице-премьер Ачилбай Раматов предложил разрешить напрямую закупать цемент и металл у производителей из-за высокого спроса на них и объёма строительных работ в 2021 году. Президент заявил, что необходимо тщательно изучить это предложение и создать прозрачную систему. Сейчас цемент и металл реализуются через торги на Узбекистанской республиканской товарно-сырьевой бирже.

3) нефть и газовый конденсат добывающими (газоперерабатывающими) организациями (производителями), независимо от организационно-правовой формы, — производителям, имеющим лицензии и сертификаты соответствия.

Таможенную стоимость товаров по сделкам, заключенным на торговых площадках товарно-сырьевых бирж за рубежом, будут определять исключительно по стоимости, определенной в данных сделках.

Для предупреждения искусственного завышения цен на внутреннем рынке на рынке Антимонопольный комитет наделен полномочиями устанавливать лимит продукции, закупаемой одним покупателем на одной торговой сессии биржевых торгов, а также вносить организациям независимо от организационно-правовой формы обязательные к исполнению предписания о реализации высоколиквидных товаров ­исключительно через товарно-сырьевые ­биржи.

Кроме того, согласно документу, с 1 января 2022 года передача полученных из хлопчатника семян с условием возврата готовой продукции масложировым организациям осуществляется исключительно между организациями в рамках одного хлопково-текстильного кластера.

С 1 сентября услуги по перевозке автотранспортом товаров, реализуемых на биржевых торгах, оказываются организациями-монополистами и организациями с государственным участием исключительно через торговый портал электронной логистики в порядке аукциона.